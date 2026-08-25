Ghislaine Maxwell se queda en prisión: Juez rechaza revocar condena de la cómplice de Epstein

Un documento incluido en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fotografiado el martes 10 de febrero de 2026, muestra una foto de Ghislaine Maxwell en 2019. (Foto AP).

Un juez federal de Nueva York rechazó este martes revocar la condena y sentencia por tráfico sexual de menores de la cómplice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, después de que esta argumentara que hubo errores procesales en su caso.

El magistrado, Paul Engelmayer, dijo en un fallo de 67 páginas que las pruebas de la culpabilidad de Maxwell en los delitos por los que fue condenada en 2021 eran “abrumadoras”, y los tribunales además reafirmaron en apelación tanto la condena como su sentencia de 20 años de cárcel.

El recurso de ‘habeas corpus’ con el que Maxwell alegaba que su juicio fue injusto fue interpuesto por ella misma el pasado diciembre de 2025, y se producía después de que el Tribunal Supremo rechazara una petición similar bajo otros argumentos en octubre de ese año.

Maxwell, “en una petición extensa y divagante”, sostuvo “que sus derechos constitucionales durante el juicio y la imposición de la pena fueron vulnerados” y que los miles de documentos del caso Epstein publicados posteriormente por el Departamento de Justicia respaldaban sus alegaciones, resumió el juez.

“Todas las alegaciones de Maxwell carecen de mérito, y todas o casi todas son frívolas”, contestó, y apuntó que quedaron invalidadas porque ya “formuló y perdió los mismos argumentos en la apelación directa, o porque podría haber formulado tales argumentos en apelación, pero decidió no hacerlo”.

Engelmayer incidió en que la nueva evidencia a su favor supuestamente contenida en los “papeles” de Epstein era “en gran medida irrelevante” respecto a sus cargos, pero incluso “lejos de exculparla, la incrimina o reafirma la corrección de las resoluciones jurídicas que Maxwell impugna”.

Maxwell, la heredera británica que fue pareja y asistenta de Epstein, y que ahora tiene 64 años, perdió un juicio con jurado en 2021 y fue sentenciada en 2022 a 20 años de prisión por delitos federales por tráfico sexual de menores. Está reclusa en una cárcel de mínima seguridad en Bryan (Texas).

El financiero Epstein se declaró culpable en 2008 en Florida por cargos estatales por solicitar prostitución con una menor. Según las autoridades, se suicidó en su celda de una prisión en Nueva York en 2019 mientras esperaba un juicio por un caso federal de tráfico sexual.