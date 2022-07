Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein, cumple su condena en una prisión de Florida

Ghislaine Maxwell fue enviada a una prisión federal en Florida para cumplir su sentencia de 20 años por participar en un plan de tráfico sexual con su exnovio Jeffrey Epstein, informó la Oficina de Prisiones de Estados Unidos.

Maxwell, de 60 años, fue trasladada el 22 de julio a una instalación de baja seguridad ubicada en las afueras de Tallahassee, dijo este lunes el portavoz de la oficina, Scott Taylor. Anteriormente había estado detenida en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, Nueva York, desde su arresto en 2020.

La jueza de circuito de Estados Unidos, Alison Nathan, que condenó a Maxwell en Nueva York el mes pasado, había recomendado que la socialité británica fuera enviada a la prisión federal en Danbury, Connecticut, que inspiró el escenario de la serie de Netflix Orange is the New Black. Taylor se negó a comentar por qué enviaron a Maxwell a Florida.

Maxwell fue declarada culpable en diciembre de seducir y preparar a niñas menores de edad para que Epstein las abusara sexualmente y, a veces, participar ella misma en el abuso. Parte del abuso tuvo lugar en Florida, en la propiedad de Epstein en Palm Beach.

Bobbi Sternheim, abogada de Maxwell, no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios.

Los fiscales dijeron que Jeffrey Epstein, quien se suicidó en el 2019 mientras esperaba su juicio, abusó sexualmente de menores centenares de veces durante más de una década, y no pudo haberlo hecho sin la ayuda de Maxwell, su compañera de mucho tiempo y exnovia, y quien de acuerdo con la fiscalía a veces participaba en los abusos.

Ghislaine Maxwell está apelando su condena y ha negado haber participado en abusos.

Su abogada, Bobbi Sternheim, presentó este mes una notificación de apelación en un tribunal federal de Manhattan. Maxwell ha pedido anular su condena porque uno de sus miembros del jurado no reveló que había sido víctima de abuso sexual anteriormente.