Eclipse lunar parcial HOY 27 de agosto: ¿A qué hora inicia y en qué puntos de México será visible?

Un eclipse lunar parcial profundo será visible durante la noche de este jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 en distintas regiones de América, Europa y África. En México, el fenómeno ofrecerá uno de sus momentos más espectaculares, cuando la sombra de la Tierra cubra casi por completo la superficie de la Luna.

De acuerdo con información del Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet), el eclipse alcanzará su máxima fase en la isla a las 23:13 horas de este jueves, cuando la sombra terrestre cubra 93 por ciento del disco lunar.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) estima que más de 3 mil 300 millones de personas en el mundo podrán observar alguna de las fases del fenómeno.

¿A qué hora será visible el eclipse lunar parcial HOY en México?

En México, el eclipse lunar parcial comenzará durante la noche del jueves 27 de agosto y se extenderá hasta las primeras horas del viernes 28.

El espectáculo comenzará a intensificarse alrededor de las 20:33 horas, cuando la umbra —la parte más oscura de la sombra de la Tierra— empiece a cubrir el disco lunar.

El mejor momento para observar el eclipse en México será alrededor de las 22:12 horas, cuando cerca de 96 por ciento de la Luna se encuentre dentro de la umbra. En ese momento, únicamente quedará un pequeño borde iluminado directamente por el Sol.

La fase de mayor cobertura permitirá apreciar cómo la Luna adquiere una tonalidad rojiza, fenómeno que popularmente recibe el nombre de “Luna de Sangre”.

¿Por qué la Luna se vuelve roja durante un eclipse?

Un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean y nuestro planeta proyecta su sombra sobre la superficie lunar.

A medida que la Luna entra en la sombra terrestre, la atmósfera de la Tierra filtra parte de la luz solar. Los tonos azules se dispersan con mayor facilidad, mientras que las longitudes de onda rojizas consiguen atravesar la atmósfera y llegar hasta la Luna.

Por ello, el satélite puede adquirir tonalidades que van del naranja al rojo oscuro, dando lugar al nombre de “Luna de Sangre”.

¿Se necesitan lentes especiales para ver el eclipse?

A diferencia de un eclipse solar, el eclipse lunar puede observarse directamente y sin utilizar gafas o filtros especiales.

Para disfrutarlo mejor, se recomienda buscar un sitio con poca contaminación lumínica y tener una vista despejada del cielo. También pueden utilizarse binoculares o un telescopio para apreciar con mayor detalle la superficie lunar.

El Insmet señala que la Luna permanecerá inmersa en el cono de sombra profunda durante aproximadamente tres horas y 18 minutos. Posteriormente, durante las primeras horas del viernes, recuperará gradualmente su brillo habitual.

En la fase máxima, la Luna se encontrará a unos 385 mil 279 kilómetros de la Tierra y estará sobre la región de Mato Grosso, Brasil, mientras atraviesa la constelación de Acuario.

¿Cuándo será el próximo eclipse lunar?

Este eclipse forma parte de los distintos fenómenos lunares que ocurrirán durante el siglo. De acuerdo con la información proporcionada, habrá 230 eclipses lunares durante este siglo, incluidos los penumbrales, parciales y totales.

Para quienes no puedan observar el fenómeno de este jueves, el próximo eclipse parcial de Luna ocurrirá el 12 de enero de 2028.