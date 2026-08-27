De proteger la infancia a cuidar toda una vida: 10 años que transformaron la inmunización en México

Anticuerpos monoclonales como parte de la estrategia mixta para proteger a los bebés contra el VSR

El 70% de las hospitalizaciones y el 85% de las muertes por influenza ocurren en adultos mayores de 60 años

Hace diez años, cuando se celebró la primera edición del Simposio Interinstitucional de Inmunización, México era un país distinto. Ha enfrentado una transición demográfica acelerada: hoy somos más de 134 millones de mexicanas y mexicanos¹, nacen menos bebés que hace una década (la tasa de natalidad cayó cerca de 24%)², pero vivimos más años, la esperanza de vida alcanzó un récord histórico de 75.63 años³. Además, enfrentamos una pandemia global que contribuyó a la disminución de las coberturas de vacunación infantil hasta 13 puntos porcentuales en vacunas clave, una deuda de la que aún nos estamos reponiendo⁴.

En 2016, la conversación sobre vacunación en México giraba en su mayoría en torno a la protección infantil. Diez años después, la ciencia ha transformado ese paradigma: hoy la inmunización acompaña a las personas en todas las etapas de la vida. Ya no solo hablamos de llegar, sino de llegar bien. Y para esto, la innovación en inmunización a lo largo de la vida ha tomado un papel fundamental, desde la infancia hasta las personas mayores de 60 años.

“Durante la última década hemos ampliado nuestra visión de la inmunización. Hoy sabemos que prevenir una enfermedad no sólo protege la salud de las personas, también ayuda a evitar hospitalizaciones, reducir la presión sobre los sistemas de salud y generar beneficios económicos para las familias y para el país. La innovación nos permite acompañar a las personas desde los primeros meses de vida hasta la edad adulta mayor con soluciones que antes simplemente no existían”, señaló Patricia Cervantes, Directora Médica de Vacunas en Sanofi México.

Sanofi ha estado presente en cada uno de esos avances, abriendo foros de discusión y capacitación como el Décimo Simposio Interinstitucional de Inmunización, uno de los eventos más importantes de inmunización en México. A lo largo de sus diez ediciones, ha acompañado a más de 20,000 profesionales de la salud, expertos, vacunadores e instituciones, analizando las estrategias, coberturas y principales retos en materia de salud pública en el país.

Cortesía cliente.

Los días 25 y 26 de agosto, en la Ciudad de México, representantes de las principales instituciones de salud, médicos y miembros de Sanofi discutieron la evolución en inmunización en un contexto marcado por importantes transiciones demográficas y epidemiológicas, destacando dos aspectos fundamentales que atañen a las poblaciones más vulnerables: los niños y las personas adultas mayores.

Recuperación de las coberturas de vacunación infantil

México cuenta con uno de los programas de vacunación más amplios y robustos de la región; sin embargo, mantener altas coberturas sigue siendo uno de los principales desafíos de salud pública. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2021-2023, ninguna de las vacunas esenciales durante la infancia alcanzó la meta de cobertura de 95% recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asegurar una protección comunitaria adecuada.

Las consecuencias pueden observarse en el resurgimiento de enfermedades prevenibles. En 2025, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) emitió una alerta epidemiológica por el incremento de casos de tos ferina en México, enfermedad altamente contagiosa que puede resultar especialmente grave en lactantes menores de seis meses.5

Una década de innovación para proteger a los más pequeños

A ello se suman otros desafíos respiratorios que afectan principalmente a recién nacidos y lactantes, como el virus sincicial respiratorio (VSR), reconocido mundialmente como una de las principales causas de infecciones respiratorias bajas, hospitalización y mortalidad infantil. La OMS estima que el VSR provoca anualmente más de 3.6 millones de hospitalizaciones y alrededor de 100 mil muertes en menores de cinco años a nivel global.6

En 2016, no existía una variedad de herramientas preventivas específicas para proteger a los bebés frente al VSR. Hoy, la ciencia ofrece nuevas alternativas: los anticuerpos monoclonales para la inmunización de lactantes y la vacunación materna durante el embarazo conforman una estrategia mixta que la OMS ha recomendado incorporar para reducir los casos graves y las hospitalizaciones asociadas a este virus.7

La prevención también debe acompañar al envejecimiento

Los expertos también abordaron el hecho de que México avanza hacia una sociedad cada vez más longeva. Actualmente más de 17 millones de personas tienen 60 años o más, lo que equivale al 14% de la población nacional, y se prevé que para 2030 el país tenga más personas mayores que menores de 15 años.8,9

Esta transición demográfica exige reconocer que la prevención mediante vacunación no termina en la infancia. El envejecimiento trae consigo cambios fisiológicos que incrementan la vulnerabilidad frente a múltiples enfermedades.

“El 70% de las hospitalizaciones por influenza ocurre en adultos mayores de 60 años y, gracias a los avances científicos, hoy existen opciones de inmunización diseñadas específicamente para las necesidades del sistema inmune en estas edades”, explicó Julissa Rodríguez, Gerente Médica de Vacunas en Sanofi.

En este contexto, la vacunación contra influenza cobra una relevancia cada vez mayor para la salud de los adultos mayores. De acuerdo con evidencia científica reciente, la influenza no sólo representa un riesgo de enfermedad respiratoria: también puede detonar complicaciones cardiovasculares graves, aumentando hasta 10 veces el riesgo de infarto de miocardio y 8 veces el riesgo de accidente cerebrovascular en la semana siguiente a la infección. 10

Diez años impulsando la conversación

La décima edición del Simposio Interinstitucional de Inmunización representa una oportunidad para mirar hacia atrás y reconocer cuánto ha cambiado la inmunización en México durante la última década: una década de diálogo, ciencia y acción para garantizar que la prevención acompañe a las personas en cada etapa de su vida. Porque vacunar no es solo proteger la infancia, es invertir en una vida más larga, más saludable y más plena para todos los mexicanos.

Referencias

¹ Consejo Nacional de Población (CONAPO). Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas 2020-2040. Población a mitad de año 2026: 134.4 millones de habitantes. Disponible en: https://www.datos.gob.mx/dataset/proyecciones-de-poblacion/resource/3c3092be-583e-4490-8c23-67ef9a64b198

² Grupo Banco Mundial. Tasa de natalidad, bruta (por cada 1,000 personas)-México. 18 nacimientos por cada 1,000 habitantes (2015) vs 15 (2024). Disminución: 16.7%. Disponible en: https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.CBRT.IN?locations=MX

³ Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esperanza de vida al nacimiento por entidad federativa según sexo, serie anual de 2010 a 2026. Esperanza de vida al nacer 2026: 74.8 años vs 75.9 años (2026, récord histórico). Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Mortalidad_Mortalidad_09_61312f04-e039-4659-8095-0ce2cd284415

⁴ Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CENSIA) / Secretaría de Salud. Histórico de Coberturas de Vacunación 2019-2023. Caída en cobertura de vacuna contra sarampión: 86% (2019) vs 73% (2022). DPT: 90% (2019) vs ~80% (2022). Disponible en: https://censia.salud.gob.mx/

5 Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE). Aviso Epidemiológico: Aumento de casos de Tos ferina en México. 26 de febrero de 2025. Secretaría de Salud. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/980532/AE_Tosferina_20250226.pdf

6 Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS presenta recomendaciones para proteger a los lactantes contra el virus respiratorio sincicial (VRS). 30 de mayo de 2025. Disponible en: https://www.who.int/es/news/item/30-05-2025-who-outlines-recommendations-to-protect-infants-against-rsv-respiratory-syncytial-virus

7 Organización Mundial de la Salud (OMS). Productos de inmunización contra el virus respiratorio sincicial. 19 de diciembre de 2025. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/respiratory-syncytial-virus-%28rsv%29-immunization-products

8 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Proyecciones demográficas de un México que envejece. 28 de mayo de 2025. Disponible en: https://www.gob.mx/inapam/articulos/proyecciones-demograficas-de-un-mexico-que-envejece

9 Consejo Nacional de Población (CONAPO). Infografías Envejecimiento Demográfico. 27 de agosto de 2025. Disponible en: https://www.gob.mx/conapo/documentos/infografias-envejecimiento-demografico

10 Warren-Gash C, et al. Laboratory-confirmed respiratory infections as triggers for acute myocardial infarction and stroke: a self-controlled case series analysis of national linked datasets from Scotland. European Respiratory Journal. 2018;51:1701794. Disponible en: https://doi.org/10.1183/13993003.01794-2017