Salmonela en el Hospital General: ¿Qué provocó el brote de gastroenteritis en 145 residentes médicos?

Autoridades sanitarias sospechan que el brote de salmonela en el Hospital General Dr. Eduardo Liceaga pudo originarse por el consumo de huevo, informó David Kershenobich, secretario de Salud.

El médico señaló que desde la aparición de los primeros residentes con síntomas, el 31 de agosto, se recolectaron muestras de los alimentos con ayuda de la Dirección General de Epidemiología para realizar pruebas y confirmar las sospechas.

“Hemos hecho una recolección con el servicio de epidemiología de todos los alimentos que se ingirieron esa mañana y, actualmente, el día de hoy, tendremos la confirmación en los alimentos. Sospechamos que tiene que ver con los huevos porque la salmonella frecuentemente infecta huevos”, compartió en entrevista en el programa Ciro Gómez Leyva por la mañana.

Respecto a las versiones sobre que los residentes fueron internados en terapia intensiva, el doctor Kershenobich explicó que no estuvo relacionado con la gravedad de sus síntomas; se trató de una habilitación “de cualquier espacio que tuviéramos” para recibir al personal e hidratarlos.

Comentó que a la mañana de este viernes 4 de septiembre quedan 41 residentes hospitalizados, pero todos se encuentran estables y fuera de peligro.

¿Pacientes del Hospital General están en riesgo de salmonela?

El secretario de Salud aclaró que el comedor donde se originó el brote de salmonela no es el mismo que prepara y surte alimentos para las personas internadas en el Hospital General, sino un comedor subrogado destinado exclusivamente para el personal médico; por ello su operación fue suspendida.

Reiteró que ningún paciente presentó un problema similar a los 145 residentes infectados con salmonela, ya que no consumieron los mismos alimentos.

“No ocurrió en el comedor central, que es el que surte a estos empleados y a los enfermos especializados. Ahí no hemos tenido ningún problema. Este es un comedor subrogado dedicado fundamentalmente a los residentes”, aclaró.

¿Cuál es la empresa que está detrás del comedor subrogado en el Hospital General?

Restaurantes Grogi es la empresa detrás de la preparación de los alimentos en el comedor para médicos residentes del Hospital General, la que opera los siete días de la semana todo el año, según su contrato.

El servicio inició el pasado 1 de septiembre de 2025 y concluiría el 31 de diciembre de 2027; sin embargo, ante este incidente corre el riesgo de que las autoridades sanitarias prescindan de su servicio, incluso de posibles sanciones.

Será después de realizar las indagaciones cuando se determine qué ocurrirá con el servicio del comedor para residentes.