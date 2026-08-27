¡Para la rutina de Yahir! Así es U Can, el negocio fitness que equipó el gym de ‘La Casa de los Famosos’

La historia de U Can comenzó a mediados de 2020, cuando las gemelas Dayana y Dafna Aronovich vieron el creciente interés de las personas por hacer ejercicio en casa. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

Desde una bodega contigua a las instalaciones de La Casa de los Famosos, las hermanas Dayana y Dafna Aronovich operaron durante tres años U Can, una empresa mexicana de productos deportivos que finalmente consiguió equipar el gimnasio del reality show más famoso de México.

Después de años de trabajar prácticamente al lado del foro, U Can alcanzó una de las metas comerciales de sus fundadoras: lograr que celebridades como Yahir, Karina Torres, Flor Vigna y Moisés Peñaloza utilizaran sus productos durante el programa.

La llegada al reality forma parte de una historia que comenzó durante la pandemia de COVID-19 y que llevó a U Can de vender artículos para entrenar en casa a colocar sus productos en cadenas comerciales y plataformas digitales, e incluso a tener presencia en otros países.

¿Qué productos vende U Can, la empresa que equipó el gimnasio de ‘La Casa de los Famosos’?

Durante tres años, Dayana y Dafna Aronovich trabajaron desde una bodega ubicada en el Estado de México, junto a las instalaciones de La Casa de los Famosos. Mientras desarrollaban su negocio desde ese espacio, las hermanas tenían el objetivo de convertirse en proveedoras del gimnasio utilizado por los habitantes del reality.

La cercanía terminó por convertirse en una oportunidad para U Can, pues la empresa consiguió equipar el espacio de entrenamiento del programa con sus productos.

U Can se especializa en artículos destinados al entrenamiento, el yoga, el pilates, el desarrollo de la fuerza y diferentes disciplinas deportivas. Entre los productos que forman parte de su oferta se encuentran:

Mancuernas y pesas rusas.

Polainas magnéticas.

Bandas de resistencia.

Tapetes para yoga y entrenamiento.

Accesorios y equipos para pilates.

Barras y accesorios para ejercicio.

Equipamiento para gimnasios y estudios deportivos.

U Fold, uno de los productos desarrollados por la marca.

¿Cómo fue el crecimiento de la empresa mexicana U Can?

La historia de U Can comenzó a mediados de 2020, cuando las gemelas Dayana y Dafna Aronovich detectaron una oportunidad a partir de uno de los cambios provocados por la pandemia: las personas comenzaron a buscar alternativas para mantenerse activas y hacer ejercicio desde casa.

Las hermanas decidieron entrar en ese mercado con productos destinados al entrenamiento doméstico. Dayana explicó que observaron una necesidad dentro de la industria wellness: “Vimos una necesidad y decidimos actuar en un mercado que tiene un crecimiento anual de entre 10 y 13 por ciento en México”, explicó la empresaria.

Con el final de la etapa más restrictiva de la pandemia, U Can comenzó a ampliar su modelo de negocio. La compañía pasó de atender principalmente a personas que entrenaban desde casa a distribuir equipamiento entre clubes y gimnasios deportivos.

Para 2024, la empresa ya tenía entre sus clientes a Siclo, Barra Mx y Body Barre, entre otros establecimientos. Estos clientes representaron ingresos promedio de entre 25 mil y 40 mil pesos cada tres meses.

El crecimiento de la empresa se aceleró durante los últimos años. U Can incrementó sus ventas 32 por ciento entre 2023 y 2024, mientras que entre 2024 y 2025 el aumento alcanzó 300 por ciento.

Para 2026, la compañía prevé cerrar con un crecimiento adicional de 80 por ciento, de acuerdo con información publicada por la columna De Jefes, de El Financiero.

La expansión también modificó la manera en que la empresa coloca sus productos. Además de atender directamente a gimnasios y estudios, U Can llegó a cadenas como Liverpool y Costco, así como a plataformas digitales como Amazon, Mercado Libre y TikTok Shop.

Asimismo, una parte de su estrategia comercial se enfocó en crear productos propios. Entre las innovaciones de la empresa se encuentran U Fold y las polainas magnéticas, desarrolladas para distinguir su propuesta dentro del mercado de artículos de entrenamiento.

¿Cómo comenzó U Can su expansión fuera de México?

La idea de llevar U Can a otros países también surgió de la experiencia de las hermanas como consumidoras. Durante sus viajes a Estados Unidos, Dayana y Dafna acudían a diferentes gimnasios debido a que no contaban con una membresía permanente. En esos lugares detectaron una oportunidad para sus productos.

“Nos dimos cuenta de que nadie abarca el producto de diseño y calidad que ofrecemos, porque nosotros personalizamos, y nos llegó una oferta de Amazon para vender allá (Estados Unidos); todo conectó”, explicó Dafna.

En aquel momento, la estrategia contemplaba comenzar en Florida y posteriormente avanzar hacia California, además de colocar mercancía en un centro de distribución en Texas para facilitar los envíos a diferentes puntos de Estados Unidos. Sus productos ya estaban disponibles mediante Amazon en ese país.

Para 2026, U Can reporta presencia en España, Italia, Francia y Alemania, mientras prepara su expansión hacia Colombia y otras partes de Estados Unidos.

Así, lo que comenzó como una alternativa para quienes buscaban entrenar en casa durante la pandemia ahora tiene presencia en otros países y ya logró equipar el gimnasio de La Casa de los Famosos, uno de los reality shows más populares de México.