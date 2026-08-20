‘Alito’ Moreno denuncia al Gobierno de México ante la ONU: ¿Qué acusaciones lanzó contra Morena?

'Alito' Moreno denunció lo que considera un deterioro de las instituciones democráticas en México.

El dirigente nacional del PRI y senador Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, llevó nuevamente sus acusaciones contra el gobierno de Morena al ámbito internacional.

Este jueves informó que presentó una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para alertar sobre lo que calificó como una “grave situación” en México y presuntas violaciones sistemáticas a derechos y libertades.

A través de una publicación en X, Moreno Cárdenas aseguró que entregó el documento en la sede de la ONU en Nueva York y que está dirigido al secretario general del organismo, António Guterres.

El priista sostuvo que el gobierno mexicano incumple compromisos internacionales establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de Palermo.

‘Alito’ acusa censura y persecución política ante la ONU

Entre los señalamientos que Moreno Cárdenas dijo haber incluido en su denuncia están la presunta elaboración y difusión, desde el Gobierno de México, de listas de críticos, periodistas, medios de comunicación, plataformas digitales y ciudadanos que, según afirmó, se han vuelto incómodos por ejercer su libertad de expresión.

También acusó al gobierno de ejercer censura y persecución política contra opositores, así como de intentar determinar qué información pueden recibir los mexicanos.

A estos señalamientos sumó la obligación de proporcionar datos biométricos para registrar líneas telefónicas y la crisis de desapariciones forzadas que enfrenta el país.

Moreno aseguró que estos hechos forman parte de una concentración de poder que, a su juicio, amenaza las libertades, los derechos y las instituciones mexicanas.

Señala a Morena de vínculos con el crimen organizado

En su mensaje, el presidente nacional del PRI también lanzó acusaciones contra autoridades emanadas de Morena, a las que señaló de presunta colusión con cárteles del crimen organizado.

Asimismo, denunció lo que calificó como una “captura” de los órganos electorales, particularmente del Instituto Nacional Electoral (INE), y acusó al gobierno de impulsar la destrucción del sistema democrático y judicial del país.

El dirigente priista afirmó que México atraviesa un proceso de concentración de poder y sostuvo que por ello su partido llevará sus denuncias “dentro y fuera de México”.

“Desde el PRI vamos a dar la batalla dentro y fuera de México, ante todas las instancias que sean necesarias”, afirmó.

Moreno agregó que el partido no guardará silencio ante lo que considera un intento por “someter al país”.

El pasado 12 de agosto, Alejandro Moreno Cárdenas solicitó al INE la perdida de registro del partido Morena. (Cuartoscuro)

‘Alito’ lleva sus acusaciones al Departamento de Estado de EU

El pasado 10 de agosto, Alejandro Moreno Cárdenas también acudió al Departamento de Estado de Estados Unidos para solicitar que se revisaran las actuaciones de tres consejeros del INE: Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga.

El senador presentó dicha denuncia al amparo de la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, legislación estadounidense que permite imponer sanciones económicas y restricciones de entrada a territorio estadounidense cuando se acreditan determinados supuestos de graves violaciones a derechos humanos o corrupción.

Moreno aseguró entonces que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE afectó su libertad de expresión, después de que el grupo de consejeros determinara que debía eliminar las publicaciones en las que llamaba “narcopartido” a Morena.

En esa ocasión adelantó que llevaría el caso ante otros organismos internacionales, entre ellos la ONU, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El dirigente priista también sostuvo entonces que el órgano electoral mexicano se encontraba “sometido y al servicio del gobierno”.

Con información de Quadratín.