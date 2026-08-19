Sección encargada del desafuero de ‘Alito’ se queda sin cabeza: Hugo Eric Flores pide licencia

El diputado adelantó que será Sergio Gutiérrez quien podría presidir la sección instructora de la Cámara Baja. (Foto: Cuartoscuro)

El diputado Hugo Eric Flores informó este miércoles 19 de agosto que pedirá licencia como legislador para poder presidir el Partido Paz y Libertad, que recién recibió la aprobación del Instituto Nacional Electoral (INE); sin embargo, también preside la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

Esta sección es la que se encarga del proceso de desafuero de Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas; y también se hizo cargo del mismo proceso contra Cuauhtémoc Blanco.

Durante una entrevista radiofónica, el diputado afirmó que este miércoles pedirá licencia indefinida con fecha para el 31 de agosto, debido a que se dedicará a presidir el partido PAZ.

Descartó que el cargo sea incompatible con su militancia, pues no es miembro del partido Morena, sino que era un simpatizante externo.

“Fui un candidato externo; la opinión pública ha sabido y conoce perfectamente de esta alianza que propusimos desde el 2017 para llevar a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Ha sido un tiempo largo, pero nosotros somos una organización autónoma, distinta”, recalcó.

¿Qué pasará con el desafuero de ‘Alito’ Moreno?

El diputado Hugo Eric Flores señaló que el tema quedará pendiente; sin embargo, por el tema de las campañas electorales, que aseguró están por comenzar, tuvo que tomar la decisión de dejar la Sección Instructora.

“Iba a ser complicado ser presidente de una organización política que se presentará por primera vez a sus elecciones el año que entra”, dijo.

“Estamos a unos cuantos días de empezar el proceso electoral. La verdad es que es una coincidencia en tiempos. Me hubiera encantado que este procedimiento se pudiera haber desahogado con antelación”, lamentó el diputado.

Explicó que el desafuero de ‘Alito’ Moreno es un tema político y que la sección que presidía solo se encargaba de la parte técnica. También rechazó que se haya detenido el proceso como se informó hace unos meses.

“Nosotros hemos estado diligentemente siguiendo toda la parte técnica, toda la parte de requisitos. La comunicación ha sido estrecha con la fiscalía de Campeche; posiblemente, lo que pues eso todavía sí me duele más”, dijo.

Detalló que no hubo una ‘justicia selectiva’ en el caso del desafuero contra Alejandro Moreno y Cuauhtémoc Blanco, pues se trata de dos procesos completamente diferentes. En el primero, la Fiscalía de Campeche sí ha colaborado con los diputados; en el segundo, la Fiscalía de Morelos no ha hecho lo mismo.

“Esta solicitud no se está haciendo por su actuar político, es porque tiene delitos que se le imputan y que tiene que corresponder a la autoridad primero de investigación y de procuración y después de justicia judicial, pues resolver”, señaló.

Aseguró que esa parte no le toca a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados. “Es lamentable este tipo de especulaciones porque es justo lo contrario”, indicó.

El diputado adelantó que será Sergio Gutiérrez quien podría presidir la sección instructora de la Cámara Baja.

¿Qué sigue en el proceso de desafuero de ‘Alito’ Moreno?

Apenas el pasado 13 de agosto, Hugo Eric Flores informó que la solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, presentada por la Fiscalía General del Estado de Campeche, podría resolverse en septiembre.

El diputado federal afirmó que desde julio de 2025, cuando se presentó la solicitud, se realizaron revisiones y observaciones, además de mantener comunicación con las autoridades para resolver el asunto.

“El asunto nunca se ha cerrado. El expediente ha estado abierto durante poquito más de un año, cuando se presentó la nueva solicitud por parte de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche. Durante todo este tiempo se han estado haciendo revisiones, observaciones, manteniendo comunicación estrecha con la autoridad que solicitó este juicio de procedencia y seguramente habrá elementos que permitirán sesionar muy pronto a la Sección Instructora”, compartió en entrevista radiofónica.

¿De qué acusan a Alejandro Moreno?

La Fiscalía General del Estado de Campeche presentó en julio de 2025 la solicitud de desafuero contra ’Alito’ Moreno.

Las autoridades estatales investigan al senador y dirigente del PRI por presunto peculado, debido al probable desvío de 83.5 millones de pesos durante su gestión como gobernador.

En la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche ocurrió el presunto desvío de mayor monto: 27 millones de pesos. Se trata de pagos por servicios de los que no se encontró respaldo documental ni evidencia del cumplimiento de contratos.

El presidente del PRI rechazó los señalamientos y recuerda de forma constante los recursos legales que ganó ante las autoridades para demostrar su inocencia.

Asegura que se trata de una persecución política en su contra y sostiene que su patrimonio fue adquirido de forma legal.