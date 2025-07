‘A mí no me asustan’: ‘Alito’ Moreno ‘reta’ a Morena por solicitud de desafuero y los llama ‘ineptos’

'Alito' Moreno justifica la solicitud de desafuero en su contra como un intento para distraer; asegura que no tienen nada para investigarlo. (Cuartoscuro)

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, se defendió de la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Campeche ante la Cámara de Diputados, a raíz de las carpetas de investigación abiertas en su contra por el supuesto desvío de recursos.

El priista acusó a Morena de intentar generar una distracción frente a las polémicas que, en los últimos meses, involucraron a actores políticos vinculados con ese partido, como ocurrió con Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, designado por Adán Augusto López a pesar de los reportes que señalan presuntos nexos con el crimen organizado.

“Es lamentable que esto ocurra en este momento, porque cada vez que hay un problema se genera un distractor. A mí no me asustan, jamás me van a echar para atrás, nada más que son una bola de ineptos y de cínicos”, comentó en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva.

Ante la posibilidad de que la Cámara de Diputados le retire el fuero, ‘Alito’ Moreno afirmó que deben probar y documentar las acusaciones, pero sostuvo que no existe ninguna prueba en su contra.

Recordó que un tribunal colegiado de circuito ordenó cerrar la solicitud de desafuero en su contra, ya que las instancias jurídicas no lograron comprobar los delitos por los que se le acusaba: abuso de autoridad, peculado, evasión fiscal y fraude.

“Les gané absolutamente todo. No solo lo dijeron los jueces, también lo confirmó un tribunal colegiado de circuito, inapelable e inatacable, que debían notificarme que todo lo que hicieron era ilícito, falso, calumnioso, y que todo mi patrimonio era lícito, transparente y claro”, aseveró.

¿Por qué quieren desaforar a ‘Alito’ Moreno?

La nueva solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno se basa en cuatro carpetas de investigación, según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Se le señala por el desvío de 83 millones 508 mil pesos en distintos casos de presunto uso indebido de recursos, por los cuales ya fueron vinculados 17 exfuncionarios de su administración en Campeche.

En 2022, Layda Sansores denunció una supuesta triangulación para adquirir propiedades y obtener beneficios políticos que habrían evitado investigaciones de las autoridades locales.

En marzo de este año, el fiscal Renato Sales Heredia aseguró que existe evidencia suficiente para proceder con el desafuero de ‘Alito’ Moreno. Por ello, solicitó a la Sección Instructora del Congreso realizar la investigación correspondiente con base en las pruebas entregadas.

¿Cuándo se discutirá el desafuero contra ‘Alito’ Moreno?

Hugo Eric Flores, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, convocó a una reunión ordinaria para el viernes 1 de agosto a las 12:00 horas, en la que probablemente se abordará la solicitud de desafuero contra el senador Alejandro Moreno.