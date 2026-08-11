‘Alito’ y Ariadna Montiel ‘chocan’ por denuncia en EU: ‘No defiende la libertad, defiende privilegios’

'Alito' Moreno defendió su denuncia contra consejeros del INE, y aseguró que recibe amenazas de Morena relacionadas con su fuero.

Ariadna Montiel, líder nacional de Morena, y Alejandro ‘Alito’ Moreno, dirigente nacional del PRI, intercambiaron acusaciones en redes sociales. Montiel acusó a ‘Alito’ Moreno de “entreguismo” por la denuncia que presentó ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por la actuación de tres consejeros del INE

En respuesta, el líder nacional del PRI le recordó supuestas denuncias que la involucran con irregularidades en la Secretaría del Bienestar, además de que aseguró que en el partido tricolor no se van a callar y señalarán supuestos actos de impunidad a favor de Morena.

¿Qué provocó que los líderes de ambos partidos se enfrentaran en redes sociales? Esta es una cronología:

10 de agosto: ‘Alito’ Moreno denuncia a consejeros del INE ante EU

El también senador del PRI denunció ante el Departamento de Estado de Estados Unidos. Su objetivo: que se supervisen las actuaciones de Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga, consejeros del INE.

Otra de las intenciones de la denuncia de ‘Alito’ Moreno contra consejeros del INE es que Estados Unidos emita sanciones económicas contra México, además de restringir la entrada a su territorio en caso de que detectaran “graves violaciones a los derechos humanos o corrupción”.

Esta acusación llega luego de que el INE le prohibió a ‘Alito’ Moreno llamar ‘narcopartido’ a Morena .

La denuncia incluso le valió una serie de acusaciones con Juan Zavala, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, que catalogó de vergonzoso que recurriera a autoridades estadounidenses para juzgar a autoridades electorales de México.

11 de agosto: Ariadna Montiel acusa de entreguismo a ‘Alito’ Moreno

Morena emitió un posicionamiento en el que le recordó a ‘Alito’ Moreno la detención de Luis Antonio ‘N’ , abogado de su hermano, Emigdio Moreno , y acusó que, con su denuncia, “no defiende la libertad” sino que, dijo, “defiende el privilegio de no rendir cuentas”.

El documento tacha a ‘Alito’ Moreno de “hipócrita”, ya que no se comporta como un demócrata al impugnar las decisiones del INE , sino que recurre a un gobierno extranjero para actuar, lo que lo vuelve “un dirigente sin autoridad moral”, que busca fuera del país la fuerza que ya no encuentra entre quienes representa.

Con ello, reiteraron a la ciudadanía que una carta entregada fuera del país no convierte las acusaciones en verdad y que el “entreguismo” de ‘Alito’ Moreno “termina por exhibir lo que él y su partido siempre representaron: nunca defendieron el interés de México, sino el régimen de corrupción y privilegios del que se beneficiaron”.

Incluso criticaron un uso faccioso del artículo 61 de la Constitución, que “protege el debate parlamentario, no la mentira”.

También acusaron que el líder del PRI omitió disposiciones sobre calumnia electoral que ahora denuncia como censura.

Morena recordó la solicitud de desafuero en contra de ‘Alito’ Moreno en Campeche, y reiteró que el fuero protege a una función, y no a una persona, por lo que, quien tenga responsabilidades “deberá responder”.

11 de agosto: ‘Alito’ Moreno ‘revira’ a Ariadna Montiel y justifica denuncia contra consejeros del INE

El líder del PRI acusó amenazas con el posicionamiento de Ariadna Montiel, a quien llamó “líder del Cártel de Morena”.

Negó que su denuncia promoviera el injerencismo, y reviró que eso fue lo que hizo el Gobierno con el INE, “debilitándolo hasta apoderarse de él y utilizarlo como mordaza contra quienes incomodamos”.

Justificó que en México “las denuncias no avanzan”, por lo que llevarán más señalamientos a Estados Unidos para denunciar supuestos actos de “autoritarismo, persecución política y uso faccioso del poder”.

Finalmente, acusó a Ariadna Montiel de tener vínculo con una denuncia por supuestas irregularidades cuando fue titular de la Secretaría del Bienestar.

“Ariadna Montiel quiere darse baños de pureza. Se comporta como la jefa de la mafia del poder de MORENA, con un cinismo brutal frente a las denuncias y cuestionamientos que rodean a su partido y a su gobierno”.