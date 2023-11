Ahijado de ‘góber’ de Tlaxcala es nombrado secretario de Gobierno a pesar de que es deudor alimentario

Luis Antonio Ramírez Hernández fue designado como titular de la Secretaría de Gobierno de Tlaxcala, de acuerdo con Latinus se trata del ahijado de la gobernadora del estado y también está señalado como deudor alimentario.

Fue la mandataria estatal Lorena Cuéllar Cisneros quien hizo el nombramiento tras la salida del ahora exsecretario Sergio González Hernández.

A puerta cerrada, Ramírez Hernández tomó protesta en el Palacio de Gobierno en presencia de la mandataria estatal y miembros del gabinete.

El evento fue dado a conocer a través de redes sociales. Cabe resaltar que Luis Antonio Ramírez Hernández fungía como secretario de Medio Ambiente en la entidad.

El nombramiento fue posible gracias a una reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la que un foráneo con tres años de radicación ahora puede convertirse en el encargado de la política interna de la entidad.

En tanto, el ahora exsecretario Sergio González Hernández comenzó con el proceso de registro como aspirante a la senaduría por Morena.

Señalan a Luis Antonio Ramírez Hernández como deudor alimentario

Luis Antonio Ramírez Hernández ha sido señalado como deudor alimentario por su exesposa quien lo denunció por deber pensión alimentaria.

El nombramiento contrastaría con la nueva Ley 3 de 3 vigente en la entidad donde quienes sean señalados como deudores alimentarios no pueden ocupar un cargo público.

El Gobierno del estado dijo no tener información del caso. Lorena Cuéllar agregó que desconoce sobre este tema a pesar de que hace unos meses medios digitales locales, dieron a conocer la situación del funcionario de origen morelense.

“Saben que viene una Ley importante en ese tema, nosotros no tenemos un comunicado de una persona, una expareja o alguna otra, estamos actuando en consecuencia, somos los primeros en detener los ingresos en el momento que el juez nos los indica, entonces nosotros no tenemos ni un solo caso de ese tipo y si hay alguien que faltara, tomáramos una decisión, estoy en la mejor disposición de ese tema, no lo vamos a permitir”, dijo Lorena Cuéllar.

Desde diciembre, Luis Antonio Ramírez Hernández retiró el apoyo económico a pesar de que su hijo tiene un problema de salud en los pulmones.

“Públicamente hago responsable al señor Luis Antonio Ramírez Hernández y a todos los funcionarios involucrados en este acto de corrupción para que mi bebé no pueda recibir la pensión alimenticia, los hago responsables del problema de salud de mi bebé que en su momento no pudo recibir la atención adecuada”, dijo la exesposa del funcionario, Tanía Rodríguez González, en entrevista con Imagen Televisión.

*Con información de Quadratín