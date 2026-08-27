‘La próxima reunión del T-MEC será por Zoom’: ‘Alito’ Moreno se burla de morenistas sin visa

'Alito' Moreno declaró que en el PRI tienen la capacidad para gobernar, y que a ellos no les quitan la visa.

Alejandro ‘Alito’ Moreno, líder nacional del PRI, se burló de la suspención de visas a funcionarios de Morena, y sugirió que, al paso que van, las próximas reuniones del T-MEC serán en línea.

“Al paso que van, con esto que le están quitando la visa a todos, pues la pinche próxima reunión que tengan del T-MEC la van a tener que hacer por Zoom, porque ninguno va a tener visa”, declaró ‘Alito’ Moreno mientras otros funcionarios del PRI se reían.

‘Alito’ Moreno Cárdenas, que denunció al Gobierno de México ante la ONU, reiteró que los integrantes del PRI sí pueden tener reuniones y sí pueden viajar, en referencia a la suspensión de la visa para funcionarios como ‘Andy’ López Beltrán.

Finalmente, aclaró que las suspensiones de visas van en contra del país, y destacó que en el PRI hay “claridad y capacidad”, y que todos los que integran al partido son gente comprometida que va a defender a México.

‘Alito’ Moreno celebra apertura de alianzas del PAN

Luego de que la dirigencia nacional del PAN mencionara que están abiertos a alianzas locales con otros partidos de oposición, ‘Alito’ Moreno reconoció la decisión.

“Es decir, que primero está México, que están avanzando y que van a pensar en el país. Qué bueno, porque antes de un cálculo electoral o pensar en una marca partidista hay que pensar en el país. Y esas son aproximaciones que nos van a permitir, desde lo local, tener acercamientos para que las dirigencias locales comiencen a construir”, explicó.

El líder del PRI celebró que, a pesar de que Jorge Romero, líder nacional del PAN, mencionó que buscarán competir sin alianzas, hubo un cambio de opinión que permitirá a las dirigencias estatales buscar alianzas competitivas, además de cuidar el Congreso de cara a las elecciones 2027.

Por ahora, el tema de las alianzas entre el PRI y el PAN quedará en temas locales, no se ha confirmado ninguna alianza en otro nivel.