Mitzy ft. Gucci: ¿Cuánto cuestan la bufanda y zapatos que usó el diseñador mexicano?

Mitzy lució una bufanda y unos mocasines de la marca de diseñador Gucci.

“El vestidor de sueños y diseñador de estrellas”, así describió Maribel Guardia al diseñador Mitzy, quien recientemente lució un par de accesorios Gucci como solo él sabe haberlo.

En su taller, Mitzy recibió recientemente a famosas como Carmen Campuzano y su amiga Maribel Guardia, y fiel a su estilo sobrio pero elegante, el llamado ‘diseñador de las estrellas’ usó una bufanda y unos zapatos, ambos de la marca de lujo Gucci.

“¡Por siempre fabulosos! Mágicos, etéreos e inalcanzables con mi querido y admirado Mitzy", escribió ‘La Campuzano’ en Instagram, mientras la actriz Maribel Guardia destacó, además del trabajo de Mitzy como diseñador, su talento “contando todas sus patoaventuras”.

¿Qué accesorios Gucci usó Mitzy?

En las fotos que compartieron tanto Campuzano como Guardia, Mitzy luce una bufanda Gucci en azul marino, mismo color del saco que lleva.

Para contrastar, utiliza un pantalón de vestir negro, mismo color de sus mocasines Gucci, unos clásicos que la firma italiana de moda volvió icónicos con sus hebillas de metal al frente.

La bufanda Gucci de Mitzy

Aprovechando que estamos en plena temporada de invierno y frentes fríos, el diseñador de moda mexicano utilizó en días recientes una bufanda que forma parte de la colección pre-Otoño 2025 de la casa de modas italiana.

Se trata de una bufanda elaborada cien por ciento en lana gruesa, en azul marino y gris, realizada con la técnica jacquard, que plasma los diseños directamente en la tela gracias a la utilización de tarjetas programadas y un telar que la tiene ‘impreso’ es estilo deseado.

En este caso, el accesorio en azul y gris, lleva la característica GG como un homenaje al monograma de la firma que prácticamente cualquiera asocia con Gucci.

“Anima los códigos de la Firma mediante ribetes sofisticados, parches de logotipo y bordados sutiles”, explica el sitio oficial.

Precio de la bufanda jacquard Gucci

En la página oficial de Gucci, el precio de la bufanda jaquard como la que tiene el diseñador de modas Mitzy cuesta 10 mil 700 pesos y tiene un tiempo de envío de aproximadamente una semana.

Bufanda Gucci. (Foto: Captura de pantalla gucci.com)

Al ser un accesorio relativamente reciente y de temporada, también se puede encontrar en las boutiques Gucci más cercanas, sujeta a disponibilidad.

Así son los mocasines que usó el diseñador Mitzy

Además de la bufanda, el amigo de la cantante Dulce llevaba unos mocasines negros a juego de la misma marca, destacando su gusto por la casa de moda que tiene una película inspirada en su historia (House of Gucci).

“Transmiten la elegancia clásica característica del legado de la firma”, asegura Gucci con este nuevo modelo de su característico calzado con el motivo de la GG en su hebilla plateada, al frente.

Está elaborado en piel negra, con forro de piel y una punta semiredondeada. Tienen un diseño plano en la suela y un tacón de apenas 15mm, lo que otorga comodidad al caminar con ellos.

¿Cuánto cuestan los mocasines Gucci con Horsebit en México?

Gucci tiene en su página estos loafers con un precio de 920 euros, que equivalen a aproximadamente 18 mil 800 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio al 21 de enero de 2025.

Al igual que la bufanda, tienen un tiempo de envío a domicilio aproximado de una semana. Los costos de entrega pueden variar dependiendo de la región en que te encuentres.