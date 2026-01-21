‘Hay una cienciología’: ¿Qué es la orinoterapia que Brenda Bezares usa en su rutina de belleza?

Brenda Bezares incluyó la orinoterapia en su rutina de belleza por recomendación de Sebastián Ligarde.

Sebastián Ligarde practica la orinoterapia desde hace más de 20 años y asegura que ‘es maravillosa’, tan así que otras famosas como Brenda Bezares siguen su recomendación y también la incluyen en sus rutinas.

La esposa de Mario Bezares compartió en el reality show ¿Apostarías por mí? uno de sus ‘secretitos’ para cuidar la piel del rostro y mantenerla suave con un tipo de terapia alternativa que le recomendó el actor de María la del Barrio.

“Me dice, ‘deberías de probar la orinoterapia, es maravillosa’, y le pregunto, ‘ok, ¿cómo es la cosa?’”, explica Bezares a los demás participantes de ¿Apostarías por mí? en una conversación casual.

Brenda Bezares comparte cómo incorporó la orinoterapia a su rutina

Aunque al principio le pareció extraño, la exconcursante de certámenes de belleza Brenda Bezares decidió introducir la orinoterapia poco a poco en su rutina de belleza, tal como le recomendó Sebastián Ligarde.

“Cuando te levantes, el primer chorrito, la tomas con unos algodones y te lo pones en la cara. Luego de una semana, te pones unas gotitas debajo de la lengua”, le explicó el actor de telenovelas.

'¿Apostarías por mí?' es el nuevo reality show con Mario Bezares y su esposa, Brenda (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cortesía, Cuartoscuro).

La sugerencia, fuera de lo común para las rutinas de skincare a las que estaba acostumbrada la famosa, la incorporó poco a poco, pues le pareció extraña aquella terapia e incluso sintió cierto rechazo al inicio.

“Total, pasó el tiempo y hago lo que me dijo (Sebastián); hago pipí, agarro los algodoncitos y me la empiezo a poner (la orina) en la cara”.

Algunos de sus compañeros en el reality show se mostraron incrédulos sobre la propuesta de Brenda; Mario Bezares, quien también estaba presente, no desaprovechó para bromear con el tema que puso su esposa sobre la mesa. “Si no me crees, te meo y verás cómo te dejo el cutis”, dice entre risas.

Brenda Bezares respalda la orinoterapia

La exreina de belleza señala en su conversación que la orinoterapia es una terapia alternativa con bases, y no se trata simplemente de una técnica que le platicó un colega.

“Sí existe un libro, sí hay una cienciología sobre la orinoterapia”, asegura, aunque no menciona ningún título en particular para que los interesados (o incrédulos) se adentren en la técnica.

¿Qué es la orinoterapia?

La orinoterapia —también llamada uroterapia, urinoterapia o auto-orina— se refiere al uso de la propia orina con fines terapéuticos o cosméticos, ya sea bebiéndola, aplicándola sobre la piel, utilizándola en compresas o de otras formas.

Históricamente, la práctica aparece en múltiples culturas antiguas, desde la medicina ayurvédica de la India hasta registros de Egipto y Roma, donde se atribuían beneficios terapéuticos a este fluido corporal.

Desde el punto de vista médico, la orina es un producto de desecho. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), los riñones filtran la sangre para eliminar sustancias que el organismo no necesita, como urea, creatinina y exceso de sales, las cuales se excretan a través de la orina.

Mitos y realidades de la orinoterapia

Algunas personas sostienen que la orinoterapia ayuda a desintoxicar el cuerpo o fortalecer el sistema inmunológico. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que no existe evidencia científica que demuestre beneficios terapéuticos derivados de ingerir o aplicar orina.

Existen diversos mitos y realidades sobre la orinoterapia. (Cuartoscuro/Enrique Ordoñez)

La OMS también advierte que el concepto de “desintoxicación” mediante fluidos corporales carece de fundamento médico, ya que el hígado y los riñones cumplen esa función de forma natural.

En la misma línea, la Clínica Mayo, uno de los centros médicos más reconocidos a nivel internacional, indica que no aporta nutrientes útiles ni propiedades medicinales, y puede resultar contraproducente. Según esta institución, al reintroducir sustancias que el cuerpo ya eliminó, se puede generar una carga innecesaria para los riñones y el sistema digestivo.

Riesgos de la orinoterapia

MedlinePlus, servicio de información de salud de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explica que la orina puede contener bacterias y residuos de medicamentos. Su consumo o aplicación sobre piel lesionada puede aumentar el riesgo de infecciones o reacciones adversas.

En el ámbito de la salud pública, diversas autoridades sanitarias clasifican la orinoterapia como una pseudoterapia, término que se utiliza para describir prácticas presentadas como tratamientos sin demostrar eficacia ni seguridad mediante estudios clínicos rigurosos.