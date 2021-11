‘House of Gucci’: La verdadera historia de Patrizia Reggiani, ‘la viuda negra de la moda’

Hoy se estrenó una de las cintas más esperadas del año: House of Gucci (’La Casa Gucci’ en Latinoamérica), protagonizada por Adam Driver y Lady Gaga, que significaría su regreso a la actuación después de ‘A Star is Born’ en 2018.

House of Gucci cuenta la historia del asesinato de Maurizio Gucci (Adam Driver), quien fuera nieto heredero de Guccio Gucci, fundador de la firma italiana de lujo, el 27 de marzo de 1995. Su ex esposa, Patrizia Reggiani (Lady Gaga) habría sido prestantemente la autora intelectual del crimen para cobrar la parte que le correspondía de la herencia.

Este filme está basado en el libro ‘The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed’, de Sara Gay Forden, y es dirigido por Ridley Scott, conocido por películas como ‘Alien’, ‘Gladiator’ y ‘Hannibal’.

En las últimas semanas se ha hablado mucho acerca de una de las familias más reconocidas en el mundo de la moda, y sobre todo la intriga de conocer qué es lo que hay detrás del glamour y la fortuna se ha hecho inminente, aunque la realidad detrás de la ficción puede resultar turbia para muchos.

De quien más se ha hablado es sobre la mujer que encarna Gaga en la película: Patrizia Reggiani, viuda de Gucci, que recibió una condena de 29 años de prisión por el asesinato de su ex esposo. Y no porque ella lo llevara acabo, sino por ser la autora intelectual, pues se sabe que contrató a un sicario para cometer el crimen.

Una mujer fría, calculadora, avariciosa y hasta enferma de poder son algunos de los adjetivos con los que se le ha descrito a la llamada ‘viuda negra de la moda’. Sin embargo, su vida ha estado llena de altibajos; no siempre tuvo un estatus social alto, y sucesos como el abandono por parte de Maurizio Gucci por irse con otra mujer podrían haber fomentado sus sentimientos de odio y venganza.

Te contamos un poco más sobre la verdad detrás de la vida de Patrizia Reggiani, ‘la viuda negra de la moda’, acusada de asesinato en 1997 y condenada a 29 años de cárcel en 1998.

Sus inicios

Patrizia Reggiani Martinelli, mejor conocida como Patrizia Reggiani, nació el 2 de diciembre de 1948 en Vignola, Italia, a las afueras de Millan. Su madre trabajaba como camarera, mientras que a su padre biológico no lo conoció.

En sus primeros años, su estilo de vida fue sencillo y humilde, sin nada de lujos. Sin enbargo, la situación cambió cuando su madre contrajo nupcias con Ferdinando Reggiani, un empresario dedicado a la industria del transporte. En ese entonces, ella tenía 12 años.

Con el nuevo matrimonio de su madre, y en un intento de agradar a su hija adoptiva, Reggiani comenzó a llenarla de regalos caros y ostentosos, a la vez que elevó su estatus social y empezó a ‘codearse’ con la gente de clase alta, incluyendo a los Gucci.

En una de estas fiestas conocería a Maurizio Gucci, con quien tendría una relación que culminaría en matrimonio dos años después. Sin embargo, quien nunca estuvo de acuerdo con la relación fue Rodolfo Gucci, padre de Maurizio, pues consideraba que a Patrizia solo le interesaba el dinero de la familia. Y sí.

La vida del matrimonio Gucci-Reggiani estuvo llena de ostentación, con propiedades en diversas parte del mundo, vehículos, joyas y, claro, ropa de diseñador ‘hasta para aventar al aire’. De esta unión tuvieron dos hijas: Alessandra y Allegra.

El momento en que todo cambió

Unos años después, Maurizio heredaría la compañía que fundó su abuelo en 1906, y Patrizia comenzaría a ejercer presión en Gucci para decirle de qué manera llevar la compañía, lo que llevaría al desgaste de la relación y, en 1985, él dejaría a Reggiani. Seis años después se divorciaron.

Sara Gay Forden escribió en su libro que “Vio que todo lo que había tratado de lograr en la vida a través de Maurizio, toda la fama, el estatus y la riqueza, se le escapaban de las manos”, refiriéndose a la situación de Patrizia tras el divorcio.

Un año después, en 1992, Patrizia fue diagnosticada con un tumor cerebral, el cual fue retirado con éxito. Y a pesar de que recibía una pensión mensual de 100 mil dólares, Maurizio el prohibió el uso de algunas de sus viviendas para darle prioridad a su entonces pareja, Paola Franchi. Por esa razón, Reggiani llegó a decir en varias ocasiones que quisiera ‘ver muerto’ a su ex marido.

Fatídico día

Llegó el día: 27 de marzo de 1995. Maurizio Gucci salió de su casa como cada día para dirigirse hacia su trabajo, cuando fue interceptado por un hombre, quien le disparó hasta dejarlo sin vida a las puertas de su oficina. Tiempo después, Patrizia se mudó a la casa de Maurizio con sus hijas, dejando totalmente de lado a Franchi.

La hora de la verdad

Casi dos años después, el 31 de enero de 1997, llegarían a la ahora casa de Patrizia Reggiani para arrestarla, quien se veía despreocupada por lo que estaba aconteciendo. “Pensaba que podría evadir (la acusación por) el asesinato, que regresaría a casa en unas pocas horas”, explicó Forden en su texto.

Lo que ella no sabía es que ya había pruebas que la relacionaban directamente con el asesinato de su ex esposo, por lo que un año después, en junio de 1998, fue juzgada por un tribunal de Milán.

En noviembre de 1998 fue declarada culpable del asesinato de su ex esposo Maurizio Gucci, y condenada a 29 años de prisión. A partir de ese entonces, empezó a conocerse como la “viuda negra de la moda”.

A pesar de que sus hijas buscaron apelar a la condena de su madre justificando que posiblemente habría quedado con alguna secuela del tumor, lo único que consiguieron fue reducirla en tres años, por lo que quedó de 26 años.

Adentro de prisión tuvo algunos intentos de suicio, los cuales fueron impedidos por los guardias de seguridad que se encontraban en el lugar. Al final, solo cumplió 18 años de condena, que fue acortada por ‘buen comportamiento’, que la dejó libre en 2016.

Reggiani se pronunció por ‘House of Gucci’

La viuda del diseñador italiano cuestionó a Gaga por interpretarla en un filme sin haberla conocido antes: “Estoy bastante molesta por el hecho de que Lady Gaga me esté interpretando en la nueva película de Ridley Scott sin haber tenido la consideración y la sensibilidad para venir a conocerme”, dijo en marzo al medio de noticias italiano, ANSA.

“No es una cuestión económica, pues no obtendré ni un centavo de la película. Es una cuestión de sentido común y de respeto”, agregó la ex socialité asegurando que no le parecía correcto que Lady Gaga encarnara su papel sin consultarla antes.

La película que está basada en hechos reales sobre la historia de una familia detrás del gran emporio que representó la marca de lujo italiana: amor, traición, venganza y muerte son solo algunas de las cosas que podremos ver de la mano de actores como Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Salma Hayek y Jared Leto.