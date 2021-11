Lady Gaga responde a críticas por su papel en ‘House of Gucci’

Después de haberse estrenado hace unos días el segundo tráiler de la película ‘House of Gucci’, que significaría el regreso de Lady Gaga a la actuación tras haber ganado un Oscar por ‘A Star is Born’, la cantante y actriz ha sido criticada por su papel de Patrizia Reggiani, ex esposa de Maurizio Gucci, a quien mandó asesinar en 1995.

Una de las principales críticas que recibió la cantante de ‘Born This Way’ fue por parte de la misma Patrizia Reggiani, quien actualmente se encuentra encarcelada por ser la autora intelectual del crimen cometido en contra de su ex esposo.

La viuda del diseñador italiano cuestionó a Gaga por interpretarla en un filme sin haberla conocido antes: “Estoy bastante molesta por el hecho de que Lady Gaga me esté interpretando en la nueva película de Ridley Scott sin haber tenido la consideración y la sensibilidad para venir a conocerme”, dijo en marzo al medio de noticias italiano, ANSA.

“No es una cuestión económica, pues no obtendré ni un centavo de la película. Es una cuestión de sentido común y de respeto”, agregó la ex socialité asegurando que no le parecía correcto que Lady Gaga encarnara su papel sin consultarla antes.

Estas críticas fueron revividas hace unos días y la actriz ya respondió a aquellas aseveraciones durante una entrevista realizada por la revista Vogue, donde por cierto será la portada de su próxima edición. Se le cuestionó a Gaga el hecho de conocer o no a la viuda de Gucci.

“Solo sentí que realmente podría hacer justicia a esta historia si la abordaba con la mirada de una mujer curiosa que estaba interesada en poseer un espíritu periodístico para poder leer entre líneas lo que estaba pasando”, y añadió: “Nadie me iba a decir quién era Patrizia Gucci, ni siquiera Patrizia Gucci”, justificando el hecho de que Reggiani no le iba a platicar realmente su historia.

House of Gucci cuenta la historia del asesinato de Maurizio Gucci (Adam Driver), quien fuera nieto heredero de Guccio Gucci, fundador de la firma italiana de lujo, el 27 de marzo de 1995. Su ex esposa, Patrizia Reggiani (Lady Gaga) habría sido prestantemente la autora intelectual del crimen para cobrar la parte que le correspondía de la herencia.

La película que está basada en hechos reales sobre la historia de una familia detrás del gran emporio que representó la marca de lujo italiana: amor, traición, venganza y muerte son solo algunas de las cosas que podremos ver a partir del próximo 26 de noviembre, fecha en que ‘House of Gucci’ se estrena en cines.