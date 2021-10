‘House of Gucci’ estrena segundo tráiler y lanza nuevos posters

Una de las películas más esperadas del año, ‘House of Gucci’, acaba de estrenar un segundo tráiler que nos deja ver más detalles de la historia, además de que fueron publicados algunos posters individuales presentando a algunos de los personajes principales, entre ellos los interpretados por Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino y Jared Leto.

Nuevos posters de 'House of Gucci'

House of Gucci cuenta la historia del asesinato de Maurizio Gucci (Adam Driver), quien fuera nieto heredero de Guccio Gucci, fundador de la firma italiana de lujo, el 27 de marzo de 1995. Su ex esposa, Patrizia Reggiani (Lady Gaga) habría sido prestantemente la autora intelectual del crimen para cobrar la parte que le correspondía de la herencia.

Universal presentó hace unas horas al ritmo de ‘Sweet Dreams’ este segundo tráiler donde podemos ver una ambiciosa Patrizia Reggiani en una actuación extraordinaria por parte de la también cantante Lady Gaga, así como a los personajes que darán vida Adam Driver y Jared Leto.

Este filme está basado en el libro ‘The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed’, de Sara Gay Forde, y es dirigido por Ridley Scott, conocido por películas como ‘Alien’, ‘Gladiator’ y ‘Hannibal’.

Ridley Scott reunió un elenco increíble y muy ambicioso en esta producción al integrar varios actores ganadores y nominados a un Premio de la Academia, por lo que las expectativas de la película son muy grandes, tanto para los críticos como para el público.

La película que está basada en hechos reales sobre la historia de una familia detrás del gran emporio que representó la marca de lujo italiana: amor, traición, venganza y muerte son solo algunas de las cosas que podremos ver a partir del próximo 26 de noviembre, fecha en que ‘House of Gucci’ se estrena en cines.