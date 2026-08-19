Demon Hunter, banda de metal cristiano, demanda a Netflix por ‘Las guerreras k-pop’

La banda de metal cristiano Demon Hunter demandó a la plataforma Netflix por el uso de la marca KPop Demon Hunters, nombre de la película animada que se convirtió en el título original más visto en la historia de la plataforma y que ahora también tendrá presentaciones musicales en vivo.

La demanda, presentada esta semana ante un tribunal de California por Hyde Lane, empresa de la agrupación, sostiene que Netflix y otras compañías relacionadas con el proyecto generan confusión entre los consumidores al utilizar una marca que, según la banda, se superpone con sus actividades musicales, conciertos y mercancía.

¿Por qué Demon Hunter demandó a Netflix?

De acuerdo con la agencia EFE, Demon Hunter argumenta que el uso de KPop Demon Hunters puede eclipsar su propia marca y hacer que el público considere que existe una relación comercial entre ambas partes.

La banda cuestiona especialmente el anuncio de una gira mundial de conciertos de KPop Demon Hunters realizado por Netflix en mayo. Según la demanda, esa iniciativa provoca un mayor acercamiento entre las actividades de la película y las que Demon Hunter desarrolla desde hace décadas.

“En pocas palabras, Netflix no tiene más derecho a usar la marca KPOP DEMON HUNTERS que a lanzar un artista discográfico, un espectáculo en vivo y productos bajo las marcas KPOP METALLICA, KPOP U2 o KPOP BLACK SABBATH”, sostiene la demanda citada por EFE.

Rolling Stone reportó que Demon Hunter busca que un juez impida a Netflix utilizar el nombre para lanzamientos musicales, eventos en vivo y mercancía. La demanda también solicita una compensación económica y el pago de honorarios legales.

Netflix ya planea una secuela de 'Kpop Demon Hunters' (Foto: Cortesía Netflix).

Según BBC, la demanda incluye además correos electrónicos de consumidores que supuestamente confundieron los conciertos de Demon Hunter con eventos de KPop Demon Hunters. Uno de los casos corresponde a una persona que gastó cerca de 500 dólares en boletos para un concierto de la banda porque pensó que se trataba de un concierto de k-pop para sus hijos pequeños.

La agrupación también presentó otros ejemplos. BBC indicó que un productor de televisión habría contactado al equipo de Demon Hunter porque pensaba que existía una relación con KPop Demon Hunters. Además, la demanda señala publicaciones en redes sociales que etiquetan a la banda al hablar de la película.

Otro caso mencionado por Rolling Stone involucra a la revista de reportajes Inside Edition, que habría solicitado una entrevista con el equipo de Demon Hunter por una confusión relacionada con Yu-Han Lee, compositor de KPop Demon Hunters.

BBC también constató que Demon Hunter registró la marca de su nombre para música grabada y mercancía en 2022, mientras que también presentó una solicitud relacionada con música en vivo.

Rolling Stone agregó que la marca de Demon Hunter había estado registrada en distintas formas desde 2001, aunque la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos la canceló en febrero de 2025 por una omisión administrativa. La demanda sostiene que la empresa volvió a solicitarla en diciembre.

Netflix rechazó los señalamientos. En declaraciones recogidas por Rolling Stone, un representante de la plataforma calificó las acusaciones como infundadas y afirmó que defenderá el caso.

Demon Hunter fue fundada en Seattle en 2000 por Don Clark y Ryan Clark y expresa creencias religiosas en sus canciones. La agrupación lanzó su duodécimo álbum recién en septiembre de 2025.

La película KPop Demon Hunters se estrenó en junio de 2025 y se convirtió en un fenómeno global. La película ganó dos Premios Oscar. Netflix prepara una secuela para 2029 y una gira mundial prevista para comenzar en 2027.

'KPop Demon Hunters' se convirtió en la película más vista de la plataforma. (Foto: EFE/Foto cedida por Netflix) (Nora Cifuentes/EFE)

Con información de EFE.