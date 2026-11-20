¿Cuándo es la carrera del GP de Las Vegas 2026? La Fórmula 1 disputa su antepenúltima fecha el sábado 21 de noviembre por la noche. (Foto: EFE/ Cortesía Cadillac F1 Team)

El gran circo de la Fórmula 1 se traslada a uno de los escenarios más llamativos del automovilismo: el circuito callejero de Las Vegas, donde este viernes se disputa la clasificación. Los pilotos buscan asegurar su lugar en la parrilla de salida para una carrera nocturna que forma parte de la recta final del campeonato.

Los equipos llegan a Nevada con sus alineaciones para 2027 prácticamente definidas. Uno de los anuncios más recientes fue el de Cadillac, que confirmó la continuidad de Valtteri Bottas para la próxima temporada, por lo que el finlandés seguirá como compañero de Sergio ‘Checo’ Pérez. El mexicano, en tanto, ya tiene asegurado su asiento hasta el final de 2029, después de renovar su contrato con la escudería estadounidense.

La confirmación de Bottas pone fin a las especulaciones sobre su futuro en la categoría. El piloto continuará con el proyecto de Cadillac, que disputa su primera temporada en la Fórmula 1 y trabaja para consolidarse en la máxima categoría del automovilismo.

'Checo' Pérez corre este fin de semana en el GP de Las Vegas. (Foto: Cuartoscuro).

Además de los movimientos en los equipos, la clasificación tiene otro ingrediente: las penalizaciones que pueden modificar el orden de salida. En esta ocasión, Oscar Piastri deberá afrontar una sanción de 10 posiciones en la parrilla, por lo que el resultado que consiga durante la qualy no necesariamente corresponderá al lugar desde el que comenzará la carrera.

La temporada también llega a Las Vegas con una situación particular en el campeonato de pilotos: Kimi Antonelli ya consiguió el título de 2026. Sin embargo, todavía quedan compromisos por disputar y posiciones que definir antes de que concluya el calendario.

¿A qué hora ver la clasificación del GP de Las Vegas?

A diferencia de los fines de semana habituales de Fórmula 1, la clasificación del Gran Premio de Las Vegas es este viernes 20 de noviembre en la noche.

Fecha: Viernes 20 de noviembre de 2026.

Viernes 20 de noviembre de 2026. Hora: De 22:00 a 23:00 horas, tiempo del centro de México.

De 22:00 a 23:00 horas, tiempo del centro de México. Lugar: Circuito callejero de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

La sesión se disputa en un trazado urbano que atraviesa algunos de los puntos más reconocidos de la ciudad y que destaca por sus largas rectas. Sus características pueden favorecer los adelantamientos durante la carrera, pero también representan un desafío para los pilotos que buscan encontrar el ritmo adecuado antes de definir sus posiciones de salida.

F1 EN VIVO: ¿Dónde ver la qualy del GP de Las Vegas?

Los aficionados mexicanos tienen diferentes alternativas para seguir en vivo la clasificación del Gran Premio de Las Vegas 2026. La transmisión estará disponible mediante señales de televisión y una plataforma especializada en la cobertura de la categoría.

Sky Sports

Izzi

F1 TV Pro

En El Financiero Deportes tendremos las actualizaciones sobre lo que suceda durante la clasificación y el resto del fin de semana en Las Vegas, con la información sobre el desempeño de ‘Checo’ Pérez, Valtteri Bottas y los demás pilotos de la parrilla.

Antonelli es el tercer piloto italiano en conseguir el campeonato de la F1. (Foto: EFE)

¿Cómo es el Circuito callejero de Las Vegas?

El circuito callejero de Las Vegas se encuentra en el corazón de la ciudad y tiene una longitud de 6.201 kilómetros. Su trazado cuenta con 17 curvas y pasa por algunos de los sitios más emblemáticos de Nevada, como Caesars Palace, el Bellagio y The Venetian. La pista se incorporó al calendario actual de la Fórmula 1 en 2023.

Una de sus características principales son las largas rectas que permiten alcanzar velocidades elevadas. De hecho, las velocidades promedio del trazado son similares a las de Monza, conocido dentro de la categoría como el ‘Templo de la Velocidad’. Esta combinación de sectores rápidos y curvas convierte a la pista en un escenario donde los adelantamientos pueden tener un papel importante durante la competencia.

La carrera se disputa bajo las luces de la ciudad, con el famoso Strip como uno de sus principales atractivos. Aunque el actual circuito debutó en 2023, Las Vegas ya había recibido a la Fórmula 1 en dos ocasiones anteriores, cuando albergó el Gran Premio Caesars Palace en 1981 y 1982. Aquellas competencias formaron parte del cierre de temporada y tuvieron como ganadores a Alan Jones y Michele Alboreto, respectivamente.

Entre los datos técnicos del trazado también destaca su distancia de carrera: los pilotos deberán completar 50 vueltas para recorrer un total de 309.958 kilómetros. El récord de vuelta registrado en este circuito es de 1:33.365, conseguido por Max Verstappen durante el Gran Premio de 2025.

¿Cuándo es el Gran Premio de Las Vegas?

Una vez definida la parrilla de salida durante la clasificación, los pilotos regresarán al circuito callejero de Las Vegas para disputar la carrera. A diferencia de otros Grandes Premios que se celebran en domingo, la competencia de Nevada tendrá lugar el sábado por la noche, una de las particularidades del calendario de Fórmula 1.

Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026.

Sábado 21 de noviembre de 2026. Hora: 22:00 horas, tiempo del centro de México.

22:00 horas, tiempo del centro de México. Dónde ver: Sky Sports, Izzi y F1 TV Pro.

El circuito callejero de Las Vegas también será la sede del antepenúltimo compromiso de la temporada 2026 de Fórmula 1.