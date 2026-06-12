¡No es tu internet! Meta se cae: ¿Qué fallas hay en Facebook, WhatsApp e Instagram HOY?

Las principales fallas de WhatsApp ocurren en el sitio de escritorio este viernes 12 de junio. (EFE/ Edurne Morillo)

Usuarios en redes sociales reportan la caída de Meta y servicios como Facebook, WhatsApp e Instagram este viernes 12 de junio. Los principales problemas ocurren en la aplicación, sitios web y la conexión.

De acuerdo con la plataforma DownDetector, los problemas en Facebook comenzaron desde las 7:15 horas y las principales fallas son 47 por ciento en la aplicación, 34 por ciento al iniciar sesión y 15 por ciento en la conexión al servidor.

Otro de los servicios afectados es Facebook Messenger en donde el 62 por ciento de los usuarios tienen problemas para iniciar sesión, 27 por ciento en la app y 9 por ciento en la mensajería.

En el caso de Instagram, las fallas iniciaron a las 7:21 horas y los problemas son, 63 por ciento en la aplicación, 17 por ciento al iniciar sesión y 15 por ciento en la conexión al servidor.

¿Cuáles son los principales problemas de WhatsApp hoy 12 de junio?

Mientras que para WhatsApp la caída tuvo su mayor problema a las 8:23 horas y, principalmente, en WhatsApp Web.

Tan solo el 24 por ciento de los usuarios reportaron fallas en la aplicación móvil y 16 por ciento al iniciar sesión.

Por esa razón, los usuarios no pueden enviar y recibir mensajes, hacer llamadas, ni enviar audios o algún otro archivo multimedia.

Dichos reportes sobre los problemas en las aplicaciones se dieron a conocer, sobre todo, a través de la red social X. Sin embargo, hasta el momento, Meta no respondió el por qué de la caída de sus principales servicios.

Así se quejaron usuarios de la caída de WhatsApp e Instagram

En X, una de las principales tendencias es Instagram y WhatsApp debido a las fallas mencionadas.

“No solo Facebook, también están abajo Instagram y WhatsApp”, se quejó un usuario.

“¿Alguien más acaba de ser desconectado de Facebook Messenger y no puede volver a iniciar sesión? Error desconocido", comentó otra persona.

Tampoco faltaron los memes por la caída de Facebook e Instagram en los que usuarios se burlaron de la situacion mientras se restablecen los servicios.