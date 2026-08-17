‘Adicción’ por likes en el mundo: ¿Qué sabemos del reto viral que mató a 5 jóvenes en Irlanda?

En México, la SEP iniciará una consulta para analizar la prohibición de los celulares en los salones a nivel nacional.

En medio de la discusión en México sobre la adicción provocada por las redes sociales, Irlanda advirtió sobre un reto que alienta a jóvenes a conducir en sentido contrario en las carreteras del país.

Garda, la policía de Irlanda, agregó que dos accidentes relacionados con la tendencia para ganar likes mataron a cinco jóvenes y dejaron heridas a otras 13 personas más

“Lo que hace que este comportamiento imprudente sea aún más indignante es que, en algunos casos, se hace para conseguir likes en las redes sociales, sin importar el impacto potencialmente devastador que pueda tener tanto en personas inocentes como en ellos mismos”, recriminó Justin Kelly, comisario jefe de Garda.

Cinco menores, de edades comprendidas entre los 14 y 16 años, fallecieron en la madrugada del domingo 16 de agosto después de que su vehículo chocó de frente con otro que se dirigía al aeropuerto en el sureste de Dublín.

Los ocupantes del auto con el que se impactaron, tres mujeres y un niño, resultaron gravemente heridos, añadió la Policía de Irlanda.

Garda ha indicado que los menores, todos varones, llevaban pasamontañas o estaban cubiertos con algún tipo de máscara en el momento del accidente.

Otras nueve personas resultaron gravemente heridas el pasado 9 de agosto cuando el vehículo en el que viajaban ocho adolescentes en dirección contraria por la principal autopista de circunvalación de Dublín chocó frontalmente contra otro vehículo.

Estos retos los llevan a participar “en una persecución, a conducir en sentido contrario por una carretera o una autopista y a grabarlo para conseguir likes, agregó Justin Kelly.

México se une a tendencia de regular redes sociales: ¿Qué peligros detectaron?

Gobiernos de todo el mundo aprueban restricciones sobre el uso de plataformas de redes sociales por parte de los niños, a raíz de las medidas adoptadas por Australia el año pasado. En los últimos años, los medios de comunicación irlandeses han informado de varios casos de vídeos publicados en redes sociales que mostraban incidentes de conducción peligrosa.

“Las empresas de redes sociales también tienen una gran responsabilidad al respecto. En sus códigos de conducta, subrayan que no permitirán publicaciones que glorifiquen conductas delictivas”, reclamó Jim O’Callaghan, ministro de Justicia.

“Lamentablemente, eso no ha estado ocurriendo, y las empresas de redes sociales también deben estar a la altura de sus propias responsabilidades”, afirmó.

Hace unos años, las plataformas de vídeo en redes sociales fueron objeto de críticas después de que una tendencia conocida el blackout challenge se vinculara con la muerte de varios niños, dos de ellos en Oaxaca.

En 2024, la autoridad italiana de competencia impuso una multa de 10 millones de euros a TikTok —propiedad de ByteDance— por no proteger la seguridad de los niños y de las personas vulnerables frente a un peligroso desafío viral.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum incluyó una serie de presentaciones en sus ‘mañaneras’ de los lunes sobre los peligros de las redes sociales. La discusión será llevada a los maestros de cara al inicio del próximo ciclo escolar con una consulta sobre si se debe prohibir el uso de celulares en los salones.

“16 estados de la República ya lo tienen regulado y el objetivo es poderlo regular en todo el país, ero vamos a preguntarle primero a las maestras, a los maestros: ¿Cuál es su opinión?“, dijo en la conferencia de este lunes 17 de agosto.

Con información de Bloomberg