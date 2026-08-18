‘Deberían correrlas’: Esto dijeron los influencers de ‘Pláticas del Mal’ sobre las jugadoras de Cruz Azul

Tras la polémica, tanto la Liga MX Femenil como la Secretaría de las Mujeres se posicionaron en contra de ‘Pláticas del Mal’. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

Las jugadoras de Cruz Azul fueron blanco de críticas e insultos durante una reciente emisión del podcast ‘Pláticas del Mal’, un programa de YouTube conducido por los creadores de contenido Santiago Domínguez, Mike ‘Máquina del Mal’ y Criss Ángel.

El desempeño de las deportistas de fue juzgado por los influencers debido a la derrota que sufrieron en el partido de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.

Durante el ‘Clásico Joven’, Cruz Azul y América se enfrentaron y las ‘cementeras’ sufrieron una goleada de 10-0 ante las líderes del torneo. El resultado fue uno de los temas comentados en ‘Pláticas del Mal’.

¿Qué dijeron en ‘Pláticas del Mal’ sobre las jugadoras de Cruz Azul?

El desempeño de las jugadoras de Cruz Azul fue comentado durante uno de los episodios de ‘Pláticas del Mal’, un programa que se transmite en el canal de YouTube de ‘Mike Máquina del Mal TV’, donde Santiago Domínguez tomó la palabra.

El influencer admitió que no suele seguir los partidos de la Liga Femenil BBVA, nuevo nombre de esta división; sin embargo, indicó que la actuación de las jugadoras fue tan negativa que, para él, podría ser considerada “una falta de respeto para el club”.

“A mí me vale el futbol femenil, no lo consumo, no me importa lo que pase, pero para la institución es una mancha, es una falta de respeto”, comentó en el podcast, donde afirmó que las deportistas tendrían que perder sus empleos tras el resultado.

A pesar de las críticas, los youtubers de 'Pláticas del Mal' defendieron sus comentarios en una reciente emisión del pódcast. (Foto: EFE) (Antonio Ojeda/EFE)

“Deberían de correrlas a todas y dejarlas sin trabajo. De hecho, deberían de mandarlas a un table dance, a ver si les va mejor a las pendejas, en lugar de ser futbolistas, porque de verdad, es un pésimo trabajo”, afirmó.

Ante las declaraciones de Santiago, Criss intentó deslindarse; sin embargo, sus compañeros se burlaron de él y Mike continuó con comentarios misóginos, al afirmar que las futbolistas deberían ser enviadas a trabajar a una cocina económica para meditar sobre lo que sucedió en el partido contra el América.

“En otras circunstancias sí sería como: hay que mandarlas a Pumas a reflexionar, pero aquí es, un ratito en una fonda no te caería mal, a una fonda a reflexionar”, comentó Mike.

Santiago añadió que las ‘cementeras’ incluso podrían elegir un trabajo diferente: “ya si quieres ganar lana métete a algo más fácil”. Un comentario que Criss complementó con una pregunta: “¿(Abrir) OnlyFans?”.

Luego de ello, Santiago insinuó que las futbolistas profesionales incluso podrían dedicarse al trabajo doméstico: “Se acaba de ir mi señora de la limpieza, podría necesitar alguna”, comentó.

Tras las críticas, alejadas del desempeño de las futbolistas de Cruz Azul y del ámbito deportivo, Criss afirmó que no tendría sentido asignarles actividades dentro de los roles de género tradicionales: “¿Por qué quieren mandar a las jugadoras de Cruz Azul femenil a la ofrenda si esas son machorras?”.

Cruz Azul analiza medidas legales: ¿Qué dijo ‘La Máquina Celeste’?

El club de la Liga MX Femenil aseguró que los comentarios hechos en el podcast ‘Pláticas del Mal’ son “un tipo de violencia contra las mujeres”, por lo que condenó las declaraciones de los influencers.

“El Club siempre estará abierto a la crítica y al diálogo en términos deportivos. No obstante, rechazamos categóricamente todas las expresiones de misoginia, homofobia y violencia de género”, dijeron.

Por este motivo, pidieron a la Secretaría de las Mujeres intervenir en el caso e indicaron que extendieron medidas de protección a María Fernanda Pons, quien “como parte de esta campaña, ha recibido una serie de amenazas”.

Además, analizan actuar en consecuencia: “la institución se reserva el derecho de tomar las acciones legales correspondientes (tanto civiles como penales) para que se sancionen conforme a derecho este tipo de conductas”, dijeron en el comunicado.

La Liga MX Femenil también habló al respecto a través de un comunicado, en el que aseguró que las críticas a nivel deportivo son aceptadas, pero no “la violencia y la denigración”.

A pesar de ello, en el capítulo más reciente de ‘Pláticas del Mal’, Santiago, Mike y Criss bromearon con la situación y defendieron sus comentarios, asegurando que no es la primera vez que arremeten contra figuras del deporte sin importar su género.

“El fútbol siempre ha sido de carrilla (...) si te meten 10 goles, te van a criticar, mija”, dijeron y, una vez más, criticaron a María Fernanda Pons, a quien le sugirieron “dejar de hacer comunicados” y concentrarse en el futbol.