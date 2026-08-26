Joven muere en clínica de la Patrulla Espiritual en Tijuana; Fiscalía investiga posible homicidio

Joven muere en clínica de la Patrulla Espiritual en Tijuana; Fiscalía investiga homicidio. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Patrulla Espiritual/Sutterstock)

Richard Damián, joven de 28 años que ingresó al Centro de Rehabilitación Jireh en Tijuana, de la Patrulla Espiritual, fue localizado sin vida al interior del lugar luego de permanecer tres días internado.

Dentro de la necropsia practicada por el Servicio Médico Forense (Semefo), se logró determinar que la víctima murió por asfixia mecánica, debido a sofocación por un obstáculo físico que no permitió la entrada de aire a los pulmones.

Además del estrangulamiento, contaba con múltiples hematomas en distintas partes del cuerpo, como en el tórax, las piernas, barbilla y frente, mismos que se presume fueron generados antes de ser asfixiado.

Richard Damián fue internado por sus padres por un problema de alcoholismo

El hecho fue reportado a las autoridades por Jesús Arce, identificado como el encargado del centro de rehabilitación, esto durante el pasado viernes 21 de agosto, dando inicio a la movilización por parte de las fuerzas de seguridad y equipo médico hacia la calle Melchor Ocampo, en el poblado Ejido Matamoros, en Tijuana.

Arce refirió que el joven había ingresado a rehabilitación por medio de sus padres de familia, quienes lo internaron por el problema de alcoholismo que padecía el hoy occiso.

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE BC) inició una investigación para determinar la culpabilidad del homicidio; no obstante, hasta el momento no hay personas detenidas y el Centro de Rehabilitación Jireh continúa en funcionamiento, así como otros espacios para controlar adicciones propiedad de la Patrulla Espiritual.

Esta última, encabezada por su fundador y líder, Jesús Ignacio Osuna Torres, conocido popularmente como ‘El Chiquilín’, no ha hecho pública su postura sobre este crimen al interior de una de sus clínicas de tratamiento.

Por el contrario, las páginas que utilizan para difundir los videos donde abordan personas en situación de calle para después llevarlas en contra de su voluntad continúan, así como otras actividades de trabajo, e incluso se muestra la vida familiar de ‘El Chiquilín’ con su esposa e hijo.

Asimismo, el alcalde de Tijuana con licencia, Ismael Burgueño, el cual busca ser el candidato de Morena para contender por la gubernatura de Baja California, también se ha mostrado en videos públicos con el líder de la Patrulla Espiritual desde semanas pasadas.

En abril de este año, el Ayuntamiento de Tijuana, todavía encabezado por Burgueño, proporcionó 7.2 millones a la Patrulla Espiritual para seguir con sus actividades, en medio de cuestionamientos sobre su modo de operación.