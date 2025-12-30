La Patrulla Espiritual aún lo busca: Tylor Chase, de ‘El Manual de Ned’, renuncia a clínica de rehabilitación

Tylor Chase regresó a las calles a pesar de la ayuda recibida por Daniel Curtis Lee. (Foto: Imagen generada con IAGemini)

Tylor Chase, exactor de Nickelodeon, recibió ayuda de famosos como Daniel Curtis Lee debido a su situación de calle, pero al parecer no fue suficiente y regresó a vivir a la intemperie, pero la Patrulla Espiritual todavía lo busca.

Chase, quien apareció en la serie Manual de supervivencia escolar de Ned, fue internado en una clínica de rehabilitación psiquiátrica en contra de su voluntad.

Pero, de acuerdo con TMZ, el famoso fue liberado sin ninguna explicación ni un aviso previo a sus familiares, en la zona de Riverside, California, Estados Unidos.

El actor Shaun Weiss, quien brindó apoyo a Tylor Chase recientemente, declaró al mismo medio que estaban en planes de trasladarlo a un centro para desintoxicarlo y posteriormente apoyarlo con medicamentos psiquiátricos.

Y aunque la ayuda de la Patrulla Espiritual fue rechazada por Curtis Lee, la organización respondió nuevamente con un video en TikTok:

“Entiendo que quieras apoyar a alguien, pero es importante algo para dejar de consumir y se llama voluntad, cuando alguien la tiene pasan cosas increíbles, pero a veces debemos intervenir porque esto es crónico, por eso hay que quitarles la sustancia”.

¿Qué pasó con Tylor Chase, exactor de Nickelodeon?

Tylor Chase fue el protagonista de diferentes videos donde aparece en situación de calle, mismos que fueron vistos por integrantes del elenco de la serie Manual de supervivencia escolar de Ned.

Daniel Curtis Lee, intérprete de ‘Cookie’, acudió al lugar para auxiliarlo y según TMZ, le proporcionó una habitación de hotel, misma que fue destruida y dejada en malas condiciones.

La patrulla espiritual, ubicada en México, ofreció ayuda para el actor de Nickelodeon, especialmente para localizarlo y trasladarlo a nuestro país.

Sin embargo, ‘Cookie’ descartó la opción, pero antes agradeció el respaldo de todos los fans de la serie en México.

Esto porque la decisión de someterse a un tratamiento debe ser tomada por Tylor Chase y no puede ser obligado a ello: “Tienen formas muy distintas de atender la salud mental y las adicciones, Un tratamiento a largo plazo tiene que ser una decisión suya (...) Si pudiera llevarlo personalmente, lo haría", declaró en un video en TikTok.

Shaun Weiss, quien también está al tanto de Chase, aseguró que tiene un sitio para él en un centro de rehabilitación, pero se enfrenta a los mismos problemas que ‘Cookie, pues debe ingresar por su propia voluntad.





¿Qué problemas tiene Tylor Chase, actor en situación de calle?

Tylor Chase fue ‘liberado’ de un centro de apoyo psiquiátrico después de que durante la evaluación de su salud mental y física estuviera consumiendo drogas.

De acuerdo con el papá del exactor de Nickelodeon, los problemas para su hijo comenzaron alrededor de 2015.

Estos conflictos se complicaron debido al consumo de estupefacientes, mismos que terminaron en adicciones graves sumadas a un completo abandono de tratamientos de rehabilitación.

Posteriormente, Chase fue diagnosticado con dos problemas mentales: trastorno bipolar y esquizofrenia, las cuales requieren de un tratamiento médico, sin embargo, el famoso se negó a consumir los fármacos y recibir la asistencia social, indicó su papá en una entrevista para Daily Mail, donde reveló que en ocasiones todavía “es él” y es “una persona maravillosa”.