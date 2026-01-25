Oro ‘aprovecha la debilidad’ del dólar: Supera los 5 mil dólares por onza por primera vez en la historia

El oro superó los 5 mil dólares por onza por primera vez, prolongando un vertiginoso repunte impulsado por la reestructuración de las relaciones internacionales del presidente estadounidense, Donald Trump, y la huida de los inversores de los bonos soberanos y otras divisas.

El oro se disparó en las primeras operaciones del lunes 26 de enero (tiempo local de Asia), tras haber ganado un 8.5 por ciento la semana pasada, gracias a que la debilidad del dólar reforzó la demanda de metales preciosos. El Bloomberg Dollar Spot Index, un indicador clave de la moneda estadounidense, cayó un 1.6 por ciento, registrando su mayor descenso semanal desde mayo, lo que abarató el oro y la plata para la mayoría de los compradores.

El repunte récord del oro —el metal ha más que duplicado su valor en los últimos dos años— confirma el papel histórico del lingote como indicador del miedo en los mercados. Tras su mejor rendimiento anual desde 1979, ha ganado un 15 por ciento más en lo que va de año, ya que el aumento de los riesgos geopolíticos ha impulsado la denominada operación de devaluación, en la que los inversores se alejan de las divisas y los bonos del Tesoro.

En las últimas semanas, las acciones de la administración estadounidense —ataques a la independencia de la Reserva Federal (Fed), amenazas de anexión de Groenlandia, intervención militar en Venezuela— han alarmado a los mercados. Para los inversores que buscan sortear esta incertidumbre, el atractivo del oro como refugio nunca ha sido tan atractivo.

“El oro es lo opuesto a la confianza”, afirmó Max Belmont, gestor de cartera de First Eagle Investment Management. “Es una cobertura contra episodios inesperados de inflación, caídas imprevistas del mercado y repuntes del riesgo geopolítico”.

Los inversores esperan la elección de Trump para el próximo presidente de la Reserva Federal después de que el presidente estadounidense anunciara que ha finalizado las entrevistas con los candidatos y reiterara que tiene a alguien en mente para el puesto. Un presidente más moderado aumentaría las probabilidades de nuevos recortes de tipos de interés este año, lo cual sería positivo para el lingote, que no devenga intereses, tras tres reducciones consecutivas.

El oro subió un 0.8 por ciento, hasta los 5 mil 29.05 dólares la onza, a las 7:22 horas en Singapur. La plata avanzó un 1.7 por ciento, hasta los 104.9148 dólares. El paladio subió, mientras que el platino bajó.