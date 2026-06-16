Aumento para burócratas: Gobierno y FSTSE acuerdan incremento del 9% en salarios y prestaciones

La FSTSE informó que el incremento incluye tanto percepciones salariales como prestaciones económicas. (Foto: Shutterstock)

Unos 800 mil trabajadores administrativos y operativos del Gobierno federal recibirán un incremento de 9 por ciento en salario y prestaciones, informó la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y la Secretaría de Hacienda.

El aumento será retroactivo al 1 de enero de 2026, como resultado de la negociación salarial.

¿Quiénes SÍ recibirán el aumento salarial?

El ajuste beneficiará exclusivamente al personal de la Rama Operativa —integrada por trabajadores administrativos y de servicios generales— que labora en las dependencias federales.

El acuerdo no contempla a maestros ni a trabajadores del IMSS.

La FSTSE informó que el incremento incluye tanto percepciones salariales como prestaciones económicas, entre ellas los vales de despensa de fin de año y otros conceptos asociados al aguinaldo.

De acuerdo con la central sindical encabezada por Marco Antonio García Ayala, el aumento se aplicará a toda la curva salarial del Sector Central bajo un esquema que privilegia a los trabajadores de menores ingresos, quienes recibirán proporcionalmente un mayor beneficio.

Uno de los puntos relevantes de la negociación consiste en que ningún trabajador quedará con un sueldo básico inferior al salario mínimo general vigente.

Pendiente, negociación para personal de salud

La FSTSE adelantó que en los próximos días dará a conocer el resultado de la negociación salarial correspondiente a los trabajadores de la Rama Médica, Paramédica y Grupos Afines, segmento que agrupa a poco más de 600 mil empleados de instituciones como la Secretaría de Salud, el ISSSTE y el DIF.

En este universo se encuentran médicos, enfermeras, químicos, biólogos, laboratoristas y otros profesionales vinculados a los servicios de salud pública.

FSTSE pide fortalecer Pensionissste

Durante el anuncio de los acuerdos salariales, la organización sindical también reiteró la necesidad de fortalecer Pensionissste como parte del sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores al servicio del Estado.

La central sostuvo que continuará impulsando acciones para consolidar a Pensionissste como la única Afore pública sin fines de lucro del país, con el objetivo de proteger e incrementar el ahorro pensionario de los trabajadores.

Planteó la necesidad de reforzar la viabilidad financiera de la administradora para elevar los rendimientos y el reparto de utilidades entre sus afiliados.

La FSTSE consideró que el fortalecimiento de Pensionissste, junto con la propuesta gubernamental de crear una aseguradora pública, contribuiría a mejorar la transparencia en el manejo de los recursos para el retiro y la protección de las pensiones de los trabajadores del Estado.

La organización, que agrupa a 87 sindicatos, afirmó que las negociaciones con el Gobierno federal mantienen como ejes la estabilidad laboral, la permanencia en el empleo y el fortalecimiento de la seguridad social a través del ISSSTE.