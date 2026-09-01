¿Qué empresarios dijeron presente en el Segundo Informe de Claudia Sheinbaum?

Un grupo de empresarios estuvo presente en el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Un pequeño grupo de empresarios estuvo presente en el mensaje con motivo del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre ellos destacaron los siguientes:

Olegario Vázquez Aldir, presidente de Grupo Vazol;

Carlos Slim, presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso y América Móvil;

Alfonso de Angoitia Noriega, presidente del consejo de administración de Grupo Televisa;

Rodrigo Herrera , presidente de Genomma Lab;

, presidente de Genomma Lab; Daniel Chávez , fundador de Grupo Vidanta;

, fundador de Grupo Vidanta; Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas;

Manuel Arroyo , presidente de Grupo Lauman y

, presidente de Grupo Lauman y Alejandro Malagón, presidente de la CONCAMIN.

El mensaje fue presentado en Palacio Nacional ante unos 300 invitados.

Sheinbaum aprovechó la presentación de su informe para defender el desempeño de la economía mexicana pese a la implementación de la política arancelaria de Estados Unidos y a las condiciones que se han generado por la guerra en Irán debido al incremento en los precios internacionales del petróleo.

Sheinbaum promete consolidación fiscal sin comprometer bienestar de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó este martes que el paquete económico para 2027 contemplará una “paulatina consolidación fiscal” sin sacrificar la inversión pública ni el gasto en bienestar, salud y educación, al defender la estabilidad de la economía pese a las tensiones comerciales con Estados Unidos y el complejo escenario internacional.

“Será un proyecto responsable que, al mismo tiempo que garantiza una paulatina consolidación fiscal, mantiene inversión y bienestar, salud y educación”, afirmó la mandataria durante su segundo informe de Gobierno desde el Palacio Nacional y tras casi dos años de asumir la Presidencia, en octubre de 2024.

La mandataria defendió la recuperación de una mayor participación del Estado en la economía, uno de los ejes de su proyecto político, “no significa abandonar la disciplina fiscal ni asumir que el desarrollo depende exclusivamente de mayor gasto público”.

Sheinbaum afirmó que el objetivo es mantener “finanzas públicas sólidas” que permitan ampliar la inversión sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica, al tiempo que reivindicó la inversión mixta como una herramienta para desarrollar infraestructura sin “ceder el control del interés público”.

El anuncio se produce a menos de una semana de que el Ejecutivo entregue al Congreso el paquete económico de 2027, que incluirá las previsiones macroeconómicas y el proyecto de presupuesto para el próximo año.

Con información de EFE