Pemex incumple con calendario de estadísticas petroleras: ‘Se le pasa’ actualizar información operacional

El artículo 117 establece que Pemex está sujeto a las leyes aplicables en materia de transparencia y acceso a la información. (Foto: Cuartoscuro)

Petróleos Mexicanos (Pemex) incumplió con la fecha prevista en su calendario para actualizar sus principales estadísticas petroleras correspondientes a julio, mientras la legislación vigente establece que la empresa pública debe poner a disposición del público información operacional actualizada.

De acuerdo con el calendario de Estadísticas Petroleras de Pemex, los indicadores correspondientes a julio de 2026 debían publicarse el pasado 26 de agosto; sin embargo, al 1 de septiembre, la Base de Datos Institucional (BDI) todavía no incorporaba las cifras correspondientes al séptimo mes del año.

El Financiero consultó a los departamentos de comunicación social de Pemex y de la Secretaría de Energía (SENER) sobre este retraso, pero no se obtuvo respuesta.

¿Qué información no ha actualizado Pemex?

Entre los indicadores pendientes de actualización se encuentran variables relevantes para conocer el desempeño operativo de la petrolera, como la producción de petróleo crudo e hidrocarburos líquidos, extracción de gas natural, proceso de crudo en refinerías y elaboración de petrolíferos como gasolinas, diésel y turbosina.

La propia BDI señala que la información correspondiente al cierre del mes inmediato anterior puede consultarse una vez publicadas las Estadísticas Petroleras, de conformidad con su calendario.

¿Qué dice la ley sobre la información actualizada de Pemex?

El retraso cobra relevancia debido a que la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos, establece obligaciones específicas respecto a la divulgación de información sobre el desempeño de la petrolera.

El artículo 117 establece que Pemex está sujeto a las leyes aplicables en materia de transparencia y acceso a la información, fiscalización y rendición de cuentas.

Mientras que el artículo 118 señala que el Consejo de Administración deberá proveer lo necesario para que se ponga a disposición del público, de manera periódica y mediante su página de internet, información actualizada que permita conocer la situación de Pemex en materia financiera, administrativa, operacional, económica y jurídica.

Adicionalmente, el artículo 120 establece que los informes y reportes que Pemex deba poner a disposición del público deben presentarse de manera clara, sencilla, precisa, confiable y actualizada.