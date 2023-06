Blue Demon Jr. descarta participación de Tenoch Huerta en su película ‘The Demon’

Hace una semana se anunció que Blue Demon Jr. creó una alianza para expandir su universo y el de la lucha libre a otros ámbitos, tales como el cine, la televisión, animación y merchandising, siendo la película The Demon, la primer producción que se lleve a la pantalla.

Aunque hasta el momento hay pocos detalles de la producción, que se espera empeice grabaciones en 2024, ya se perfilaban algunos nombres de actores que podrían participar en la cinta que llevará el legado de Blue Demon Jr. más allá del ring.

Entre estos se encontraba Tenoch Huerta, quien desde hace algunas semanas se encuentra involucrado en una polémica gracias a la serie de señalamientos que han hecho tanto María Elena Ríos como otras jóvenes por ejercer stealthing con ellas, un tipo de violencia sexual.

María Elena Ríos denunció en redes sociales a Tenoch Huerta por practicar stealthing no solo con ella, sino con más mujeres. (Instagram / @brujamixteca / @tenochhuerta)

Blue Demon Jr. habló sobre la (no) participación de Tenoch Huerta en su película

Inicialmente, el hijo de la leyenda en la lucha libre mexicana Blue Demon, aseguró que ya había dado el primer paso para las producciones que vienen en puerta, incluyendo el anuncio y elección de una parte del reparto.

“Ya tenemos el elenco (que no podemos decir todavía), pero ya dimos el primer paso que es anunciarles que viene serie y viene película”, señaló en primera instancia en una entrevista para el programa De Primera Mano.

Al preguntarle si el nombre de Tenoch Huerta figuraba dentro del reparto, tajantemente dijo que no, sin entrar en detalles del por qué su decisión; simplemente dijo que no lo tenían contemplado.

Blue Demon Jr. empezará a producir su próxima película en 2024. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

“No, no, definitivamente no (...) No, no por ningún problema, es simple y sencillamente no lo tenemos contemplado”.

Sobre la reciente polémica que enfrenta el actor de Black Panther: Wakanda Forever, Blue Demon Jr. prefirió no emitir su opinión. “Guardo mi distancia, cada quien debe arreglar las cosas; yo no hablo de lo que no sé”, finalizó.

¿De qué es acusado Tenoch Huerta?

En días reciente, la activista María Elena Ríos denunció en redes sociales a Tenoch Huerta por haber ejercido stealthing sobre ella, un tipo de agresión sexual en la que se retira el preservativo sin consentimiento de la otra persona para seguir manteniendo relaciones sexuales.

Aunque en un principio el actor negó haber cometido tal acción, la también saxofonista siguió compartiendo testimonio de otras jóvenes que presuntamente también vivieron este tipo de violencia sobre ellas.

En el último comunicado del actor de 42 años, aseguró que declinaba participar en la película Fiesta en la Madriguera.