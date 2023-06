María Elena Ríos expone a Tenoch Huerta: Practicó stealthing con más mujeres

Después de que la activista Elena Rios señalara a Tenoch Huerta de stealthing, un tipo de violencia sexual que practicó contra ella, también ha compartido algunas historias de otras mujeres que tuvieron malas experiencias con el actor.

A través de sus redes sociales, María Elena ha publicado, con el consentimiento de las autoras, historias que le hacen llegar en donde otras jóvenes narran que sufrieron el mismo tipo de violencia con el también activista de Poder Prieto.

“Quiero agradecer a las compañeras que se acercaron para compartirme las violencias que Tenoch también ha ejercido hacia ellas. Ahora sabemos que no estamos solas. No son acusaciones sin sustento. Las violaciones sexuales no son ficción y están fundamentadas”, escribió Ríos para iniciar un breve hilo con dos historias.

Tuit de María Elena Ríos. (Foto: Captura de pantalla)

Joven denuncia por correo que Tenoch Huerta también practicó stealthing con ella

“No Tenoch, no son acusaciones falsas. Son denuncias públicas porque carecemos de leyes, no de fundamentos. Las compañeras te tienen miedo porque un sistema machista te protege”, se lee en un tuit de ‘Malena’, quien comparte capturas de pantallas sobre un correo que le llegó.

En este, se lee el testimonio de una joven que pide no sea revelada su identidad para no tener consecuencias, pues actualmente atraviesa una situación complicada.

En ella, señala que conoció al actor de Black Panther: Wakanda Forever en un sitio ubicado en la colonia Del Valle, en la CDMX. Después sostuvieron plática en Twitter, misma que actualmente no tiene, pero sí algunas capturas de pantalla con pláticas en WhatsApp.

“Cogimos, se vino y ‘sin que yo me diera cuenta’ se quitó el condón y me la metió otra vez, obviamente no supe qué hacer y tengo conversaciones que prueban que yo no sabía cómo reclamarle por lo sucedido”, contó la joven.

Tuit de María Elena Ríos. (Foto: Captura de pantalla)

Tenoch Huerta: Otra joven denuncia stealthing del actor

En el mismo hilo, María Elena Ríos comparte capturas de pantalla y hasta un video de una conversación que tuvo con otra joven vía WhatsApp, quien también narra que tuvo un encuentro sexual con Tenoch Huerta, mismo en el que el actor se quitó el condón y volvió a tener sexo con ella.

La joven, de 23 años, revela que lo conoció cuando tenía 19 años, compartieron algunas conversaciones y después se vieron en el departamento del actor, quien practicó stealthing con ella. “Cuando el susodicho me citó en su casa hasta mi INE me pidió”, señaló.

Tuit de María Elena Ríos. (Foto: Captura de pantalla)

De igual forma, cuenta que después de aquel encuentro sostuvo una serie de conversaciones con uno de sus amigos, al que le cuenta que se siente preocupada porque no le llegaba su menstruación y, además, el actor no le contestaba los mensajes, además de que la llamaba “infantil”.

“Tenoch Huerta eres un violador e irresponsable”, sentenció María Elena Ríos en su perfil de Twitter tras compartir las historias de las jóvenes que también fueron víctimas del actor de 42 años.