Actriz también acusa a Tenoch Huerta y aplaude denuncia de María Elena Ríos: ‘Me lastimó’

María Elena Ríos denunció a Tenoch Huerta, a quién calificó como “depredador sexual”, por lo que en redes sociales aparecieron testimonios de otras mujeres que apoyaron su versión en contra del actor, quien aseguró era protegido por el colectivo Poder Prieto.

La actriz Fernanda Tosky reveló que vivió una mala experiencia con quien diera vida a Namor en Black Panther: Wakanda Forever hace 7 años, pero no lo acusó formalmente porque “es muy famoso”.

Además, contó que sabía que “algún día algo así iba a pasar”. Pese a que no dio detalles de su caso, argumentó que su comportamiento “no fue (de) un hombre con respeto en lo sexual. Solo vio por sus intereses. Me lastimó y me sentí muy enojada. Espero que paren sus abusos”.

Totsky fue cuestionada por los usuarios, por lo que dijo que a sus 34 años podía reconocer una falta de responsabilidad afectiva a un acto ilegal, pero que había que tener coraje para aguantar lo que viene tras la denuncia, razón por la que le aplaudió a Ríos su valor. “A veces pasa tanto tiempo y no quieres hablar del tema. Son cosas que te dejan muy expuesta. Es tu sexualidad, no es una salida al parque y pues pesa”.

Fernanda Tosky escribió sobre su supuesta experiencia con Tenoch Huerta. (Foto: Twitter @FernandaTosky)

Ilustradora dice que Tenoch Huerta busca mujeres por redes

Luego de que Huerta negara las afirmaciones al decir que no tenían fundamento y hablar de la relación que lo unió por meses a Ríos que afirmó se “tergiversó” al terminar, por lo que emprenderá acciones legales, la diseñadora e ilustradora Sofia Weidner también mostró su apoyo a María Elena.

“El señor Tenoch es de esos famosos que da follow a diestra y siniestra a mujeres en Instagram, para ver con cual pega, aprovechando su poder y su fama. No caigan con esta gente amigas. Me siguió a mi, siguió a otra amiga con la cual sí llegó a interactuar. Tengo otra amiga abusada por él, etc”, escribió.