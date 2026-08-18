Clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara: Espera cielo nublado este miércoles 19 de agosto

Así estará el clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara este miércoles 19 de agosto.

El miércoles 19 de agosto, la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, espera un clima nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas entre los 12°C y los 31°C. Se prevé un ambiente cálido con probabilidad de chubascos aislados durante la tarde en la región.

Vista aérea de Guadalajara con el cielo parcialmente cubierto.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en la ZMG de Jalisco?

En Guadalajara, la temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 31°C. La ciudad de Zapopan también registrará valores similares, con mínimas de 12°C y máximas de 31°C. En algunas zonas de ambos municipios, las temperaturas podrían alcanzar hasta los 32°C durante el día.

San Pedro Tlaquepaque tendrá una mínima de 12°C y una máxima de 31°C. Tonalá registrará una mínima ligeramente mayor de 12.3°C y una máxima de 31°C. En estas ciudades, las temperaturas máximas podrían llegar hasta los 32°C en algunas de sus zonas durante el día.

¿Lloverá este miércoles en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

El miércoles, el cielo en la Zona Metropolitana de Guadalajara estará nublado. La probabilidad de lluvia es baja, pero se esperan chubascos aislados por la tarde. El viento soplará a unos 4 km/h, manteniendo un ambiente cálido en toda la región.

Aunque la ZMG tendrá baja probabilidad de lluvia, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre lluvias intensas en otras regiones del país. Estas podrían causar aumento en ríos, deslaves e inundaciones. Se recomienda a la población de Jalisco mantenerse informada ante cualquier aviso oficial.

¿Cómo estará el clima en Jalisco los próximos tres días?

El pronóstico para los próximos tres días en Jalisco es el siguiente:

Miércoles 19 de agosto: Máxima de 31°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

Jueves 20 de agosto: Máxima de 31°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 3 km/h.

Viernes 21 de agosto: Máxima de 30°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para los próximos días en Jalisco indica que las temperaturas se mantendrán estables. Las máximas rondarán los 30°C y 31°C, mientras que las mínimas se mantendrán en 12°C. Se espera que el cielo alterne entre nublado y medio nublado, sin grandes cambios en las condiciones generales.

¿Cómo protegerse del clima cálido y los cambios en Jalisco?

Ante las temperaturas cálidas, se recomienda a la población hidratarse constantemente con agua. Es importante evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, para prevenir golpes de calor. Usar protector solar y ropa ligera también es fundamental.

Se sugiere vestir ropa de colores claros y materiales transpirables que ayuden a mantenerse fresco. Debido a la probabilidad de chubascos aislados, es prudente llevar un paraguas o impermeable ligero al salir. Estar atento a los avisos de las autoridades locales es clave.

Fuente: CONAGUA.

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