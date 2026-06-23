Con mariachi y sonideros: ¿Dónde darán conciertos GRATIS por el partido de México vs. Chequia?

La CDMX tendrá diferentes conciertos para disfrutar música en vivo tras el juego de México vs. Chequia. (Foto: IAGemini)

¡A seguir la celebración! El Gobierno de la CDMX anunció conciertos gratis para disfrutar de música en vivo y sacudir el esqueleto luego de que termine el partido de México vs. Chequia.

Ana Francis López, secretaria de Cultura de la Ciudad de México, confirmó la instalación de tres diferentes escenarios donde se presentan agrupaciones de mariachi así como distintos sonideros.

¿Dónde son los conciertos gratis en la CDMX después del partido de México vs. Chequia?

Sin importar el resultado del partido de México vs. Chequia, se preparan festejos para el término del encuentro, donde la Selección Mexicana llega con el primer lugar del Grupo A y su clasificación a dieciseisavos de final del Mundial asegurada.

Durante la conferencia de prensa de Clara Brugada este 23 de junio, se informó que las sedes para los conciertos gratis en la CDMX son las siguientes:

Ángel de la Independencia : Avenida Paseo de la Reforma s/n, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

: Avenida Paseo de la Reforma s/n, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Fuente de La Diana Cazadora : Avenida Paseo de la Reforma 21, Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc,.

: Avenida Paseo de la Reforma 21, Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc,. Monumento a la Revolución: Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Estos son los detalles de los conciertos en CDMX. (Captura GOBCDMX)

¿A qué hora son los conciertos gratis en CDMX tras el México vs. Chequia?

Los conciertos gratuitos en diferentes puntos de la Ciudad de México tras el México vs. Chequia arrancan a las 9:00 p.m. de manera simultánea en los tres escenarios.

El término de las presentaciones es a la 1:00 a.m.

¿De qué son los conciertos gratis en los Escenarios Futboleros de la CDMX?

Aunque no existe una cartelera detallada sobre los grupos que van a presentarse en los Escenarios Futboleros, se informó que son mariachis y distintos sonideros.

No se especificó si los géneros musicales se mezclan en cada una de las sedes o están destinadas a un solo tipo de música.

El Monumento a la Revolución es uno de los tres recintos para los conciertos gratis. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

¿Cuándo y a qué hora juega México vs. Chequia?

La Selección Mexicana de Javier Aguirre cierra su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 en un enfrentamiento contra Chequia, quien buscará la victoria para tener una posibilidad matemática de colarse a la siguiente fase como uno de los mejores terceros lugares.

El juego se lleva a cabo en el Estadio Ciudad de México el miércoles 24 de junio, donde la afición respalda al Tri en un encuentro donde Guillermo Ochoa podría tener minutos al sustituir a ‘Tala’ Rangel bajo los tres postes.

El silbatazo inicial está programado para las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México.

¿Dónde ver el partido México vs. Chequia gratis en la CDMX?

Las opciones para disfrutar de los partidos de la Copa del Mundo en sitios públicos en la CDMX aumentó con la instalación de diferentes pantallas en Reforma que fueron colocadas en los siguientes sitios:

La Diana Cazadora (2)

Ángel de la Independencia (4)

Glorieta del Ahuehuete (3)

Av. Reforma y Cuauhtémoc (4)

Amajac y Bucareli (3)

Av. de la República (1)

Monumento a la Revolución (megapantalla)

Además, puedes asistir al FIFA Fan Fest del Zócalo, donde en caso de que no encuentres lugar por el aforo limitado, se instalaron otras 9 pantallas alrededor de la plancha.

También cuentas con la opción de los Festivales Futboleros repartidos en las 16 alcaldías.