¡Cuidado con el vocho amarillo! Hoy No Circula para este lunes 22 de junio en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula aplica para las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios del Edomex.

El programa Hoy No Circula se mantiene sin cambios este lunes 22 de junio de 2026 en la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Hasta el momento, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha emitido una contingencia ambiental ni ha anunciado la activación del Doble Hoy No Circula, por lo que las restricciones operan de manera habitual.

¿Qué autos no circulan este lunes 22 de junio?

De acuerdo con el calendario oficial, deberán suspender su circulación los vehículos con:

Engomado amarillo.

Terminación de placas 5 y 6.

Holograma de verificación 1 y 2.

La restricción aplica en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

El programa Hoy No Circula operará con normalidad este lunes 22 de junio. (Cuartoscuro: Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Vehículos exentos

Podrán circular sin restricciones:

Vehículos con holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas para personas con discapacidad.

Transporte público.

Vehículos de emergencia y servicios funerarios.

Unidades destinadas al transporte escolar, de perecederos y residuos peligrosos.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula?

El calendario semanal organiza la circulación de vehículos conforme al color del engomado y el último número de la placa. Los martes corresponde al engomado rosa con terminación 7 y 8; los miércoles es para el rojo con 3 y 4; mientras que los jueves aplica para el verde con 1 y 2.

Los viernes, los autos con engomado azul y placas 9 o 0 deben descansar. Para cerrar la semana, los lunes, los vehículos con engomado amarillo y terminaciones 5 o 6 tienen restricciones de circulación.

Los domingos, todos los vehículos son libres de circular, salvo que se declare una contingencia ambiental extraordinaria.

¿Cuánto cuesta la multa por incumplir?

Los automovilistas que circulen cuando les corresponde descansar pueden recibir una multa de entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente en 2026 a aproximadamente dos mil 346 y tres mil 519 pesos.

Además de la multa económica, las autoridades pueden remitir el vehículo al corralón, lo que genera gastos adicionales por arrastre y resguardo.