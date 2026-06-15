Que no te agarren en ‘fuera de lugar’: Así queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este martes

¿Te toca guardar la nave o la sacarás a lavarse con las fuertes lluvias? El Hoy No Circula aplica con normalidad este martes 16 de junio en la Ciudad de México y el Estado de México.

Los autos para los que aplica el Hoy No Circula son:

Engomado : Rosa.

: Rosa. Terminación de placas: 7 y 8.

Recuerda que el Hoy No Circula en CDMX y Edomex aplica de 5:00 a 10:00 horas, por lo que más temprano o más tarde puedes circular sin que te infraccionen.

Si tienes dudas acerca de los días de la semana en los que no circula tu auto, da clic en este enlace para información más detallada sobre el programa Hoy No Circula.

Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿Qué autos sí salen este martes 16 de junio?

Los autos exentos del Hoy No Circula en CDMX y Edomex el martes 16 de junio son:

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Autos eléctricos .

. Coches híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten Holograma “EXENTO”.

Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años. Salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos. Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses. Salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos. Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.

Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano , dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días. Vehículos que porten Pase Turístico Paisano , durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.

, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días. Vehículos que porten , durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano. Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

¿Hay Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

La respuesta es no. La tarde de este lunes 15 de junio la calidad del aire es buena en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que no existe riesgo de contingencia ambiental ni de Doble Hoy No Circula.

Las fuertes lluvias en la CDMX son responsables de la inestabilidad de la atmósfera, así como de las rachas de viento que evitaron la concentración de contaminantes en los últimos días, por lo que no hay condiciones que favorezcan un Doble Hoy No Circula.