CDMX y el Estado de México esperan cielo nublado y chubascos el martes 16 de junio

El Valle de México tendrá un domingo 14 de junio con cielos nublados y temperaturas frescas.

De acuerdo con el pronóstico regional del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el martes 16 de junio se espera un ambiente fresco y cielo parcialmente nublado. Hacia la tarde se prevé que haya chubascos y descargas eléctricas en la Ciudad de México y Estado de México.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en CDMX y Edomex?

En Ciudad de México, el lunes hay un cielo nublado. Y se espera un clima fresco también para el martes 16 de junio.

El SMN reporta canales de baja presión en la región. Se esperan temperaturas máximas de 24 a 26°C en la Ciudad de México, y mínimas de 14 a 16°C. Para Toluca, se prevén entre 20 a 22°C y mínima de 9 a 11°C.

¿Hay probabilidad de lluvias en el Valle de México para el 16 de junio?

Además del cielo nublado, se esperan chubascos el Valle de México para el martes 16 de junio. En la región se prevé viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

El pronóstico para el Valle de México en los próximos tres días es el siguiente:

Martes 16 de junio : Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm), con viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/ en Estado de México. Para la Ciudad de México: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm).

: Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm), con viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/ en Estado de México. Para la Ciudad de México: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm). Miércoles 17 de junio : Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en el Estado de México e Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en CDMX.

: Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en el Estado de México e Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en CDMX. Jueves 18 de junio: Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Ciudad de México, así como para el oeste y centro del Estado de México.

¿Cómo protegerse y qué llevar al salir en la zona?

Ante las temperaturas frescas, se recomienda a los habitantes del Valle de México mantenerse hidratados. Es importante usar protector solar, ya que los rayos UV penetran las nubes. Cuide especialmente a niños y adultos mayores.

Considere usar ropa ligera, pero lleve una chaqueta o suéter para las mañanas y noches frescas. Aunque no se esperan lluvias, un paraguas ligero es útil para actividades al aire libre. Revise el pronóstico local.