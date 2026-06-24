Será mañana jueves a las cuatro de la tarde cuando la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá en Palacio Nacional al rey de España, Felipe VI, quien visita nuestro país para asistir al partido España-Uruguay, el viernes en Guadalajara. Aunque no se tratará de un viaje de trabajo ni de una visita en calidad de jefe de Estado, sin lugar a dudas servirá para afianzar una buena relación que ya se va estableciendo con el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Ahora solo falta que la selección española salga airosa de su compromiso.

¿Ganas de molestar del otro Felipe?

Aunque seguro dirá que fue una coincidencia, no dejó de llamar la atención que la víspera de la visita del rey Felipe a México, el expresidente Felipe Calderón posteara en redes el breve saludo al monarca de España en el Club de Madrid, durante el Diálogo Anual de Políticas. Se ve que las formas y la diplomacia no es algo que haya aprendido en su actividad pública. ¿O de plano serán ganas de molestar?

¿El Toro Félix saldrá al ruedo?

El diputado Ricardo Monreal dijo a El Toro Félix Salgado Macedonio que “nada ni nadie le puede impedir participar” en la contienda por la gubernatura de Guerrero. “Ni la Constitución ni la ley electoral se lo impiden y cualquiera le resolvería que sí puede participar”, remarcó el doctor en derecho. No obstante, le hizo ver que “jurídicamente es posible, pero políticamente es inconveniente”. Mientras, el senador morenista está deshojando la margarita, pues soltó que si bien el registro presencial de aspirantes a Guerrero fue ayer, para la modalidad en línea el plazo vence hasta el sábado. ¡Qué nervios!

Jalón de orejas

La presidenta Sheinbaum ayer dio un jalón de orejas al director del Fonatur, Sebastián Ramírez. Resulta que el burócrata asistió en horario laboral a una reunión convocada por la dirigencia de Morena en Acapulco el viernes de la semana pasada. Afirmó que Ramírez no puede participar en reuniones partidistas en horarios laborales o, de lo contrario, debe dejar el cargo de servidor público. No obstante, Sheinbaum dijo que Sebastián, quien fue dirigente de Morena en la Ciudad de México entre 2022 y 2024, está haciendo muy buen trabajo.

Niegan amparo a sobrino incómodo

Mal y de malas están los sobrinos de Rafael Ojeda, extitular de la Marina, acusados de liderar una red de huachicol fiscal que ha generado un quebranto histórico a las arcas federales. Al vicealmirante Roberto Farías (preso en el Altiplano) un juez le negó un amparo contra la vinculación a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, y su hermano, el contralmirante Fernando Farías (preso en Argentina), sigue mandando cartas a la presidenta Sheinbaum para clamar su inocencia, esperando una respuesta que nunca llegará.

Irrumpen en Congreso de SLP

En San Luis Potosí, manifestantes, entre ellos colectivos, transportistas, periodistas y madres buscadoras, no solo marcharon sino además irrumpieron en el Congreso local contra las reformas que sancionan el uso indebido de la inteligencia artificial. Los inconformes demandaron la derogación de esa reforma que, denunciaron, atenta contra la libertad de expresión, ya que castiga con cárcel el uso ilegal o alterado de dicha herramienta para imitar personas o crear desinformación.

Los amagos del menor de los Monreal

Aunque aceptó bajarse de la contienda por Zacatecas por la regla antinepotismo tras reunirse con la dirigencia de Morena, el senador Saúl Monreal amagó con inconformarse ante el Tribunal Electoral si los senadores Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, y Félix Salgado, padre de la gobernadora de Guerrero, son aceptados en el proceso para elegir abanderados a las gubernaturas. Por lo pronto descartó que vaya a acudir a registrarse, pero estará pendiente de que no le quieran dar un trato desigual.