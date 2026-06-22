En camino, nueva ola de licencias

A propósito del proceso interno de registros que inicia hoy formalmente en el partido guinda, nos anticiparon que a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llegará otra ola de licencias de diputados y senadores, con miras a formarse en la fila de aspirantes a coordinadores de la ‘4T’ en los 17 estados donde habrá comicios el año que viene. Nos aseguran que, si ya se fueron seis, al menos partirán otros seis diputados y algunos senadores más se sumarán a los 11 que ya partieron. Y como el periodo de registro es del 22 al 27 de junio, aún tienen tiempo de pensarlo. Por lo pronto, casualmente, la sesión de la Permanente se adelantó un día y será mañana.

Meten ruido en el proceso interno de la ‘4T’

Aunque legisladores federales de Morena nos confesaron que personajes como Félix Salgado, la potosina Ruth González, del PVEM, y hasta el propio Saúl Monreal, no dejan de causar “sombras”, “incertidumbre” o “desconcierto”, en la cúpula nacional del partido guinda nos aseguraron que “no pasa nada”. Plantean que el hecho de que el senador guerrerense haya pedido licencia “no significa que se vaya a registrar” como candidato. Dan por hecho que en San Luis Potosí los “verdes” van solos en el único estado donde no habrá alianza, “pero habrá acuerdos”. Y de que el zacatecano busque ir por Fresnillo, “no hay problema, pero tampoco es nada seguro”, según dicen. Ya se verá cuando llegue el momento de las disputas.

PRI, ¿miedo a desaparecer?

Si alguien sabe de operación electoral es el priista coahuilense Rubén Moreira. Y ayer advirtió a su partido, al PAN y a los naranjas de MC que, si no conforman una coalición opositora en 2027, “las posibilidades de que la oposición obtenga triunfos se reducen considerablemente”. Y es que anticipa que “no enfrentarán una elección ordinaria ni competirán solo contra Morena”, sino que “su adversario será el gobierno y su maquinaria política”. Y tienen razón, nos dijo el morenista regio Waldo Fernández: “si en Nuevo León no van en alianza, el PRI y el PAN desaparecen”. Falta ver si los tricolores y los azules se ponen de acuerdo en quién es el “verdadero y único partido de oposición”, como se autonombran ambos en sus discursos.

El lapsus del líder morenista en Yucatán

El dirigente de Morena en Yucatán, Carlos Bojórquez, tuvo un lapsus y durante un evento calificó a López Obrador como el “peor presidente que ha tenido México”, sin que los asistentes lo corrigieran. Más tarde, el líder morenista salió a disculparse por la “expresión desafortunada” y justificó su error al afirmar “que “hay una distancia fonética muy breve entre peor y mejor”. ¿Será?

CNTE en Guerrero y Zacatecas deja a miles sin clases

Aunque la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE declaró un receso en su huelga y plantón, las secciones de Guerrero y Zacatecas dejarán sin clases por un día más a 355 mil alumnos de ambas entidades, pues en Guerrero el magisterio disidente tiene programada una mesa tripartita para obtener beneficios y una marcha en Chilpancingo, y en Zacatecas celebrará su asamblea estatal para definir el regreso a clases. La decisión de los maestros guerrerenses y zacatecanos molestó a miles de padres de familia que ven insuficientes los esfuerzos para concluir el ciclo escolar.

Cascarita presidencial

Con la novedad de que la presidenta Claudia Sheinbaum, tras inaugurar la Central Ciclo Combinado González Ortega, se dio el tiempo para echarse una cascarita con niñas y niños de Mexicali en una de las 4 mil canchas de futbol que, informó, su gobierno construyó con el Mundial Social para que la población practique el deporte sin costo. En el video se ve a la inquilina de Palacio Nacional tirando penales con los niños, entrenando con ellos, jugando futbol y posando en fotos con los menores.