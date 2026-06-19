Legisladores con licencia, no canten victoria

La presidenta Claudia Sheinbaum ayer rompió el corazoncito de algunos de sus correligionarios, luego de que dejara en claro que no es garantía de que obtendrán una candidatura ni que sean candidatos a gobernadores los legisladores que pidieron licencia. Además, ante los casos de nepotismo en el que incurrirían algunos, como el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, destacó que afortunadamente ya va a ser ley en 2030 y expresó su desacuerdo. Pero, ¿eso los frenará? Es pregunta.

Curiosa celebración en SLP

El alcalde del municipio de El Naranjo, San Luis Potosí, Rafael Olvera Torres, se hizo viral en redes sociales luego de presumir en un video el festejo que organizó para consentir a los padres de familia este viernes 19 de junio. Con bombo y platillo, el edil les prometió comida, bebida, botana, regalos y… ‘chicas buena onda’ para que pongan más ambiente en la noche. Eso sí, el alcalde enfatizó a los padres que no lleven niños. El video provocó indignación entre cibernautas, pues varios usuarios consideraron que el presupuesto público no tendría que destinarse para ese tipo de eventos.

Una buena noticia para el Poli

En medio de la crisis que lo azota desde hace meses, el Instituto Politécnico Nacional se posicionó entre las 10 mejores universidades públicas del país, de acuerdo con el QS (Quacquarelli Symonds) World University Rankings 2027. La noticia fue bien recibida por los directivos de la institución, pues llega en un momento en el que distintas unidades académicas, como la Escuela Superior de Medicina o la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, llevan semanas en paro y sin una fecha para regresar a las actividades, y la toma del Canal 11.

Se unen contra agresión a periodista

La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, ya abrió otro frente. El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores condenó la agresión física que sufrió la reportera Berenice Luna por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en un operativo en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. Los comunicadores le exigen una “investigación exhaustiva, imparcial y expedita, que se identifique y sancione a los responsables y se garantice la reparación correspondiente a la compañera agredida”. A ver si en eso sí hacen algo bien.

Como “La Martina”: no me he movido

Frente a los rumores que corren desde hace días en el Palacio Legislativo, de que el diputado Ricardo Monreal y legisladores y ex legisladores federales provenientes de la CNTE coadyuvarían a solucionar el conflicto magisterial, el zacatecano lo desmintió y simplemente dijo que “no es así”. No le dio importancia y hasta bromeó: “Yo estoy como ‘La Martina’, la canción que cantaba mi paisano Antonio Aguilar, y que dice: “no me he movido de aquí, aquí me he estado sentado”. Y como dijo que “no me han llamado”, confesó que mejor seguirá viendo los partidos del Mundial.

La escritura, terapia de El Chapo

Ayer se dio a conocer la existencia de una nueva carta que El Chapo Guzmán envió al juez Brian Cogan, quien le impuso una condena de cadena perpetua, en la que pide su regreso a México y, como en otras misivas, señala que en su caso hubo violación a derechos humanos. La carta está escrita de puño y letra en inglés. Tiene fecha del 12 de junio, pero sello de recibida en la Corte de Brooklyn el 18 de junio. El escrito muy probablemente será desechado, pero una cosa sí queda clara, la escritura le está sirviendo a El Chapo para mejorar su inglés y, sobre todo, como terapia.