La caballada está bien nutrida en Morena

Luego de que seis diputados de Morena solicitaron licencia ayer, Ricardo Monreal anticipó que se irán “alrededor de 12” en busca de una gubernatura. Reveló que tan solo para Zacatecas se irán Alfonso Ramírez Cuéllar, José Narro y Ulises Mejía; para Baja California se irá Fernando Castro, entre otros. Lo malo, admitió, es que, en el caso de José Narro, como es suplente de Jorge Mendoza, hoy director de Banobras, la posición se queda vacía, sin representación. También calcula que se van “entre 22 y 24 senadores”. Celebró que “la caballada está nutrida y alimentada”.

Los del PVEM, con más ventajas

Los dirigentes del Partido Verde no solo ratificaron ayer, ante los de Morena y el PT, que en sus estatutos no existe la figura del nepotismo electoral y que, en San Luis Potosí, la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, podrá ser candidata. También aclaró Arturo Escobar, de la dirigencia del PVEM, que en sus reglas internas no se ordena que los que aspiren a un cargo de elección deben pedir licencia como servidores públicos. ¿Así o con más ventajas?

Le arruinan su cumple

El titular de la SEP, Mario Delgado, pasó su cumpleaños de la forma que seguramente menos esperaba: sentado en una larga discusión con maestros de la CNTE para tratar de desactivar por fin la huelga y el plantón en calles aledañas al Zócalo de la Ciudad de México, que suma 17 días. El funcionario no podrá celebrar al ritmo de “Besos de ceniza”, por aquello del video que cada cierto tiempo se populariza en redes. Bonito regalo le dieron.

Justicia electoral, a debate

Representantes de la sociedad civil, de grupos vulnerables, juristas y expertos de diversas disciplinas tuvieron oportunidad de exponer sus ideas y críticas con el ánimo de mejorar las prácticas de la justicia electoral rumbo al proceso electoral de 2027. Este espacio de reflexión fue posible en el marco de los “Diálogos sobre nuestra democracia: justicia electoral cercana”, que fueron clausurados este lunes en la UAM por parte del presidente del Tribunal Electoral, Gilberto Bátiz. Las jornadas se realizaron en Tijuana, Morelia, Saltillo, Tlaxcala, Campeche y CDMX.

Cumpleaños mundialista

Con la novedad de que la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que verá el partido de la selección mexicana contra Corea del Sur, que se disputará hoy en Guadalajara, en Palacio Nacional, en compañía de su esposo Jesús María Tarriba. “Vamos a ver cómo está el trabajo aquí. A lo mejor lo veo aquí mismo, con… a lo mejor jalo a mi esposo para que lo veamos juntos”, reveló. Además, abrió la posibilidad de asistir al juego de México contra República Checa, que será el miércoles 24 de junio, cuando es su cumpleaños número 64. “A lo mejor ahí sí vamos”, dijo. ¿Será?

Mundial, bien; ¿y el Metro, apá?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, pospuso ayer el evento que tenía planeado para la entrega de las obras que se realizan en la Línea 2 del Metro, que, se supone, se hicieron para el Mundial. De hecho, la justa ya cumplió una semana y los trabajos a marchas forzadas continúan. Brugada atribuyó el alargue a las manifestaciones de la CNTE, pero la realidad es que aún están en detalles. Ojalá ya entreguen las obras y reabran a plenitud el Metro y que sea antes de que acabe la competencia mundialista.

Detectan renta de acreditaciones

Vaya negocios que se están creando con el Mundial. Resulta que policías auxiliares de la Ciudad de México detuvieron a un joven de 24 años por presuntamente rentar su acreditación que le daba acceso al Estadio Azteca. La persona fue detenida debido a los anuncios que publicaba en las redes sociales y un representante del área jurídica de los organizadores del Mundial pudo contactar con él. No cabe duda que por creatividad no paran los “emprendedores”.