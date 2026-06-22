Mundial 2026 desata furor millonario en sitios como Kalshi y Polymarket

¿Donald Trump estará en la final del Mundial 2026? Mercados de apuestas se benefician de preguntas como estas y generan miles de millones de dólares al día.

El Mundial 2026 convirtió a los mercados predictivos en un registro público de apuestas millonarias, dejando al descubierto grandes ganancias y pérdidas dramáticas a medida que el torneo atrae más dinero hacia esta industria.

Este año, más de 5 mil millones de dólares se han negociado en el Mundial 2026 a través de las plataformas de Polymarket y de Kalshi, según un análisis de Bloomberg News basado en datos de Dune Analytics y registros de las compañías.

El auge arrojó ganadores multimillonarios y pérdidas dolorosas, incluida una apuesta fallida a favor de Bélgica frente a Egipto que le costó a un usuario de Polymarket cerca de 9 millones de dólares.

El Mundial 2026 está cobrando impulso, con más encuentros de la fase de grupos y las rondas eliminatorias aún por disputarse. El Mundial y las Finales de la NBA ya impulsaron a Kalshi a registrar su primera racha de tres días consecutivos con volúmenes diarios superiores a mil millones de dólares, dijo el director ejecutivo, Tarek Mansour, durante un evento de Bloomberg.

“Todo lo que estamos viendo hasta ahora con el Mundial sugiere que los mercados predictivos continúan en una agresiva trayectoria de crecimiento”, afirmó Chris Grove, analista de Eilers & Krejcik Gaming.

La Copa del Mundo genera miles de millones de dólares en operaciones en mercados de predicción.

(El Financiero)

Apuestas en línea se benefician por el Mundial 2026

Las principales plataformas no son las únicas beneficiadas. DraftKings, que se expandió hacia los mercados predictivos el año pasado, afirmó que el fin de semana pasado fue el mejor hasta ahora para sus contratos sobre eventos, superando incluso al Super Bowl de febrero.

El número total de clientes aumentó más de 200 por ciento respecto del fin de semana anterior, según una publicación de la compañía en redes sociales, mientras que el volumen avanzó 100 por ciento en el mismo período.

La posibilidad de ofrecer mercados predictivos en estados de Estados Unidos donde las apuestas deportivas tradicionales están prohibidas, como en California y Texas, ha permitido a empresas de juego como DraftKings dirigirse a consumidores a los que antes no podían acceder, según Jordan Bender, analista de investigación de acciones de juego en Citizens.

DraftKings difunde anuncios que promocionan su “aplicación deportiva” como disponible en todo el país, mientras que Kalshi trabaja con figuras del torneo, entre ellas el mediocampista croata Luka Modrić y el argentino Lionel Messi.

“Básicamente, lo que está ocurriendo aquí es una especie de todos contra todos”, dijo Bender.

Las ganancias no son la norma. Una investigación de Bender y sus colegas en Citizens concluyó que los clientes minoristas de los mercados predictivos suelen perder dinero a largo plazo y obtienen peores resultados que los apostadores que utilizan casas de apuestas deportivas.

De las 20 apuestas más rentables en toda la plataforma internacional de Polymarket durante los últimos siete días, solo dos no estuvieron relacionadas con el Mundial, según registros de la compañía y de blockchain. Además de los resultados de los partidos, los usuarios pueden apostar sobre quién ganará la Bota de Oro al máximo goleador, el francés Kylian Mbappé es el favorito, y si el presidente Donald Trump asistirá a la final (87 por ciento apuesta a que sí).

La apuesta más rentable del Mundial en Polymarket hasta ahora fue realizada por una cuenta bajo el nombre “GRIMDRIP”, que convirtió 6 millones de dólares en 13.6 millones de dólares con dos apuestas sobre el partido entre Chequia y Sudáfrica. Otro usuario, “mintblade”, duplicó su dinero con una apuesta de 7 millones de dólares a que Irán no vencería a Nueva Zelanda.

Una cuenta conocida como “endlessFate”, que ganó 5.6 millones de dólares con el partido entre Arabia Saudita y Uruguay, obtuvo además 2.7 millones apostando a que Colombia derrotaría a Uzbekistán.

El historial del usuario es mixto, ya que registró una pérdida de 1.2 millones de dólares en una apuesta sobre un empate entre Estados Unidos y Paraguay la semana pasada.

Sin embargo, esos datos no siempre muestran el panorama completo. Los usuarios pueden operar múltiples cuentas en Polymarket y podrían haber registrado pérdidas en otros lugares que no son visibles de inmediato. La plataforma no realiza verificaciones de identidad.