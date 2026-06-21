Audi ofrece aumento salarial de 14.9%: Empleados votarán la propuesta esta semana

La empresa Audi en México ofreció un incremento de 4.6 por ciento directo al salario y una mejora en prestaciones del 14.9 por ciento a sus empleados, es decir, de 19.5 por ciento global; se incluyen en la oferta una cláusula de utilidades garantizada y se ofrecen 25 mil pesos en utilidades, además vale navideño y otro paquete de vale. Los trabajadores votarán la propuesta el 23 y 24 de junio.

El incremento directo al salario se ubicaría por arriba del 4 por ciento, es decir, alrededor de la inflación, aunque la firma cedió en dar un incremento de casi 15 por ciento en prestaciones, es decir, que se invirtió la fórmula de la solicitud de los más de 4 mil empleados de la empresa, de un aumento al salario por el orden del 15 por ciento y en prestaciones de 5 por ciento.

Durante este fin de semana el sindicato realizó asambleas informativas para dar a conocer esta propuesta que ya tiene un preacuerdo con la dirigencia del gremio pero que será votada los días 23 y 24 de este mes por la base trabajadora.

El secretario general del Sitaudi, César Orta, indicó a los empleados que la votación se realizará al interior de la planta ubicada en el municipio de San José Chiapa, iniciando el martes 23 a las 07:00 horas y concluirá a las 07:00 horas del miércoles 24 de junio.

La empresa suma una década en Puebla y desde su llegada los trabajadores han obtenido un incremento global de 60 por ciento, superior a la inflación, la cual fue de 49 por ciento en el mismo lapso.

¿Cómo han sido los incrementos salariales de Audi?

Año Aumento Audi Inflación Ganancia real

2016 5.8% 3.36% +2.44%

2017 5.8% 6.77% -0.97%

2018 5.8% 4.83% +0.97%

2019 5.8% 2.83% +2.97%

2020 7.0% 3.15% +3.85%

2021 7.0% 7.36% -0.36%

2022 7.0% 7.82% -0.82%

2023 9.4% 4.66% +4.74%

2024 7.0% 4.21% +2.79%

2025 5.3% 4.1% +1.2%

Cabe destacar que a mayo, la empresa Audi registró una caída de la producción en 14.5 por ciento y la exportación en 23.8 por ciento en un año. Sin embargo, a lo largo de 2026 los números han sido variables mes con mes.

Asimismo es de resaltar que a lo largo del año, la firma ha tenido dos paros técnicos, uno el 5 de enero con detención parcial de labores en algunas áreas y turnos y del 29 de mayo al 14 de junio por mantenimiento y actualización tecnológica.