¿Quieres apostar sobre el precio de los Labubus o tenis Jordan? Esta plataforma lo hará posible

La plataforma de predicción Kalshi y el sitio de venta de tenis StockX ofrecen una nueva forma de apostar por los precios de reventa de zapatillas y artículos coleccionables muy demandados, como los figurines Labubus y cartas Pokémon.

En una alianza que se anunciará este miércoles 19 de noviembre, Kalshi utilizará los datos de StockX para crear los llamados contratos de eventos, vinculados a zapatillas, cartas coleccionables y figuras.

Los usuarios podrán operar con resultados como si un artículo superará un precio determinado tras su lanzamiento, o predecir las marcas más vendidas durante un gran evento de compras como el Black Friday.

¿Cómo funcionarán las apuestas de Kalshi sobre labubus o tenis?

Entre los productos que se ofrecerán se incluyen lanzamientos muy esperados de zapatillas Jordan; sudaderas Supreme, y cajas sorpresa que contienen Labubus aleatorios.

“Esta es una evolución natural de una plataforma basada en la mecánica del mercado de valores”, declaró Greg Schwartz, director ejecutivo de StockX, en una entrevista.

Kalshi, fundada en 2018, permite a los usuarios comprar y vender contratos vinculados a los resultados de eventos del mundo real, como eventos deportivos y elecciones políticas. La empresa cuenta con la licencia y está supervisada por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC).

El acuerdo sobre coleccionables representa un paso más hacia la aceptación generalizada de una industria que opera en la zona gris entre las finanzas y los juegos de azar, y que enfrenta incertidumbre regulatoria.

Los reguladores del juego en Nevada, por ejemplo, intentan frustrar los contratos de eventos deportivos y políticos de Kalshi. Sin embargo, el sector ha experimentado un crecimiento explosivo desde que Kalshi ganó una demanda contra los reguladores estadounidenses el año pasado, lo que le permitió ofrecer operaciones sobre el resultado de las elecciones presidenciales.

Los mercados de predicción como Kalshi y su rival Polymarket Exchange han captado fondos de forma agresiva para impulsar su expansión. Según informó Bloomberg en octubre, Kalshi recibió ofertas de inversores de capital riesgo que valorarían la startup en más de 10 mil millones de dólares.

Estos mercados han crecido mucho más rápido de lo previsto, según el director ejecutivo de Kalshi, Tarek Mansour, y los contratos de eventos para productos como zapatillas y coleccionables representan una nueva categoría para la empresa.

Esto se debe al auge de las clases de activos alternativos que han surgido en los últimos años, desde zapatillas de edición limitada de Nike y Adidas hasta los modernos muñecos Labubu con colmillos y orejas de conejo que se cuelgan de los bolsos. Estos productos suelen venderse en el mercado de reventa a precios muy superiores a su precio de venta al público, mientras que Pokémon se ha beneficiado del creciente interés por las cartas coleccionables.

Kalshi planea seguir buscando nuevas áreas con mercados de gran liquidez, con un alto volumen de transacciones, según declaró Mansour en una entrevista.

“Queremos crear una plataforma integral de intercambio de productos”. Los contratos iniciales abarcan lanzamientos selectos de alta demanda de marcas importantes, pero las empresas planean ampliar su colaboración en el futuro, según un comunicado.