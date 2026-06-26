⁠Xuxo Dom explica por qué se dio a la fuga tras atropellar a un motociclista: ‘Mi vida estaba en riesgo’

Xuxo Dom explicó que se retiró del lugar del accidente en Tlalnepantla debido a que consideró que su vida estaba en riesgo. [Fotografía. ChatGPT]

El creador de contenido y comediante Xuxo Dom emitió un comunicado en el que reconoce haber estado involucrado en un accidente vial ocurrido el pasado martes 22 de junio en Tlalnepantla, Estado de México, luego de que en días recientes fuera señalado en redes sociales como presunto responsable de atropellar a un motociclista.

En el documento, el imitador aseguró que su principal preocupación es la salud del conductor de la motocicleta, quien fue trasladado al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes. También afirmó que ya estableció contacto con la víctima, así como con sus familiares, y que tanto su aseguradora como su equipo legal se encuentran atendiendo el caso ante las autoridades correspondientes.

Además, negó haber intentado evadir su responsabilidad tras el accidente. Explicó que se retiró del lugar debido a que consideró que su vida estaba en riesgo. De acuerdo con su versión, actuó por temor a su seguridad y no con la intención de abandonar la situación.

“Quiero aclarar de manera categórica que mi intención jamás ha sido evadir mi responsabilidad civil o legal. Si el día de los hechos opté por estar en un lugar seguro, fue única y exclusivamente porque mi integridad física y mi vida se encontraban en riesgo inminente ante la aglomeración de personas y el ambiente de tensión que se generó en ese momento”, comenta en el comunicado.

En el mismo comunicado, Xuxo Dom hizo un llamado a evitar la desinformación, así como a frenar amenazas o actos de justicia por propia mano, y reiteró su disposición para colaborar con las autoridades y resolver el caso por la vía legal.

“Para demostrar mi compromiso con la resolución de este lamentable accidente, informo que me he puesto en contacto con familiares, amigos y hasta con el mismo afectado para ver de qué manera puedo apoyarlo”, aseguró.

¿Cómo comenzó la acusación contra Xuxo Dom?

El caso comenzó a viralizarse a partir de una denuncia difundida en redes sociales, particularmente en Facebook, donde un usuario identificado como Brandon Coronamos publicó información para intentar localizar al conductor de una camioneta presuntamente involucrada en el atropellamiento de un motociclista sobre la avenida Gustavo Baz, en Tlalnepantla.

En dicha publicación se compartieron imágenes de la placa del vehículo y datos de la unidad, sin que en un inicio se mencionara directamente a Xuxo Dom. Sin embargo, usuarios en redes sociales comenzaron a investigar la matrícula y la relacionaron con el nombre del influencer, lo que detonó una ola de señalamientos en su contra.

Posteriormente, páginas de alto alcance en Facebook retomaron el caso, etiquetaron al creador de contenido y exigieron que respondiera por lo ocurrido, lo que provocó que el tema escalara hasta que el comediante confirmó que estuvo involucrado.

De acuerdo con las versiones difundidas en redes sociales, una camioneta habría impactado a un motociclista en la zona de Gustavo Baz. Tras el choque, el conductor presuntamente abandonó el lugar, mientras que la víctima fue auxiliada y trasladada a un hospital para recibir atención médica.

¿Quién es el comediante e imitador Xuxo Dom?

Xuxo Dom es un comediante, imitador y creador de contenido mexicano que alcanzó popularidad en redes sociales gracias a sus imitaciones de voces, personajes, celebridades y políticos como Paquita la del Barrio, Albertano y Homero Simpson. Además, realiza sketches de humor y bromas telefónicas para sus plataformas digitales.

Su comunidad de seguidores creció principalmente en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram, donde publica videos de entretenimiento, tutoriales para imitar voces, retos, colaboraciones y fragmentos de sus shows. En su canal de YouTube también comparte contenido sobre el proceso creativo detrás de sus imitaciones y distintos formatos de comedia.

Además de su actividad en internet, Xuxo Dom participa en entrevistas y programas en los que habla sobre su carrera como imitador y comediante, así como sobre la creación de los personajes que interpreta.

Ricardo Pérez, de La Cotorriza, pide cárcel para Xuxo Dom por el accidente

No es la primera vez que el nombre de Xuxo Dom está en polémica. A finales de 2025, en el episodio 308 de La Cotorrisa, los comediantes Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky hicieron comentarios y bromas sobre Xuxo Dom y su esposa, Jessica Bustos. De acuerdo con la pareja, parte del contenido fue ofensivo y desencadenó una ola de ataques en redes sociales.

Tras la difusión del episodio, Xuxo Dom aseguró que miles de seguidores del podcast comenzaron a insultarlo a él y a su familia. Según su versión, el acoso escaló al grado de que su esposa y su hija recibieron amenazas y comentarios ofensivos, por lo que consideró que el problema había rebasado el ámbito de la comedia para convertirse en un caso de ciberacoso.

Jessica Bustos presentó una denuncia penal contra Ricardo Pérez, Slobotzky e Iván Mendoza. De acuerdo con lo informado por la propia denunciante y diversos medios, la querella se relacionó con presuntos actos de acoso y violencia digital derivados de los comentarios realizados en el podcast.

Aunque Ricardo Pérez y Slobotzky ofrecieron disculpas públicas por lo ocurrido, Xuxo Dom sostuvo que estas no fueron suficientes para detener los ataques.

Recientemente, cuando se difundió que Xuxo Dom estuvo involucrado en el incidente, el conductor Ricardo Pérez pidió que el imitador fuera llevado a la cárcel por atropellar al motociclista. “Como diría el buen Xuxo: ‘Que pague con cárcel’”, comentó en sus redes sociales..