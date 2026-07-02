¿Quién cuidaba al ‘Güero Pink’? Esto sabemos del exmando militar y exjefe policial que lo resguardó

'El Güero Pink' fue detenido junto con el responsable de su seguridad y quien sería mando militar años atrás.

Sin que las autoridades lo sospecharan, Hilario ‘N’, exmando militar y exdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa, Sinaloa, era el hombre a cargo de la seguridad de Misael ‘N’, alias ‘El Güero Pink’.

Víctor Díaz Simental, alcalde de Escuinapa, declaró que no tenía indicios o señalamientos de que Hilario ‘N’ fuera el responsable de la seguridad del criminal ligado a Los Chapitos, y se desmarcó de sus acciones, alegando que “el asunto es que cada quien es responsable de sus actos”.

La información oficial indica que Hilario ‘N’ fue designado como director de Seguridad Pública en 2023, y dos años después dejó la corporación, luego de sufrir una lesión en el oído a causa de una explosión que lo dio de baja por incapacidad, de acuerdo con el semanario Ríodoce.

Simental reconoció la labor del exmilitar, ya que antes de cuidar del ‘Güero Pink’ realizó una labor distinguida como jefe de Seguridad al tener un amplio conocimiento de la geografía de Escuinapa.

Tras su arresto el pasado 25 de junio, el alcalde reconoció que la Dirección de Seguridad Pública, que cuenta con 67 elementos, podría ser investigada actualmente.

Violencia azotó a Escuinapa tras arresto del ‘Güero Pink’

Aunque las autoridades consideran que la seguridad ha incrementado en el municipio, la detención del ‘Güero Pink’ provocó una ola de violencia en Escuinapa, donde operan Los Chapitos.

Misael ‘N’ habría elegido la localidad para atrincherarse mientras las autoridades lo perseguían.

Ese día, cerca de las 10:30 horas, un tráiler fue incendiado, presuntamente por orden del crimen organizado, para evitar la captura del ‘Güero Pink’, aunque fue sin éxito.

Una vez que se confirmó su arresto, el crimen organizado cerró las entradas y salidas a Escuinapa.

Los hechos incluso provocaron la suspensión de las actividades religiosas en la zona, además de que uno de los representantes de la iglesia dijo que la inseguridad y violencia “duelen” en Escuinapa, donde incluso la actividad económica se ha visto afectada.

Con información de Ríodoce.