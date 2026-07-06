México ‘no suelta’ a Venezuela: Envía dos buques con víveres para los damnificados

México envió más de 2 mil metros cúbicos de víveres para los damnificados por los sismos en Venezuela

México envió más de 2 mil metros cúbicos de víveres para los damnificados por los sismos en Venezuela, mediante dos buques que zarparon el domingo hacia el país sudamericano, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores en comunicado.

“En cumplimiento a la instrucción de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, relativa al traslado de ayuda humanitaria a la República de Venezuela, hoy zarparon los buques de apoyo logístico Isla Holbox y Huasteco, con aproximadamente 2 mil 3 metros cúbicos de víveres”.

La ayuda humanitaria comprende artículos también de empresas, organizaciones de la sociedad civil y fundaciones. “El buque ARM Holbox (BAL-02 transporta un cargamento de víveres diversos, agua embotellada, artículos de aseo personal, medicamentos e insumos médicos, sumando un aproximado de mil 750 metros cúbicos entre estos bienes. Así como cuatro plantas potabilizadoras con capacidad de generar mil litros de agua purificada por hora y sus operadores.

“En el buque ARM Huasteco (AMP-01), la carga consta de víveres diversos, agua embotellada, artículos de aseo personal e insumos médicos, sumando 253 metros cúbicos, con el mismo destino”, detalló.

Las donaciones fueron concentradas en el Sistema Portuario Nacional de Veracruz para su embarque. Se prevé que la ayuda humanitaria llegue en seis días.

La semana pasada, el gobierno de México envió un avión con ocho plantas de energía eléctrica.

Además, se envió un nuevo contingente para colaborar con los trabajos de rescate, entre ellos 127 personas y siete perros especializados.

La agrupación fue recibida por el embajador Manuel Castillo Rengifo, quien extendió, en nombre de Delcy Rodríguez, presidenta del país, un agradecimiento por la solidaridad mexicana. “Siempre unidos en hermandad para sobrepasar estas vicisitudes”, sostuvo.

En total, México ha enviado 377 rescatistas.

Al igual que el primer contingente, fueron trasladados con apoyo de la aerolínea Volaris.

En tanto, la organización Topos de México convocó a unirse como voluntarios para las siguientes actividades de ayuda: clasificación de insumos así como carga del camión y descarga de la ayuda humanitaria en el aeropuerto.

¿Dónde donar víveres para Venezuela en CDMX?

Los puntos de reunión son brigada de Rescate Topos Tlatelolco AC, Magistrados 75, Ampliación El Sifón, Iztapalapa, 09180, Ciudad de México.

Además de Centro de Acopio Ciudad de los Deportes Pablo Ucello 33, Col. Ciudad de los Deportes, Benito Juárez, 03710, Ciudad de México.