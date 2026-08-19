Clima en Jalisco: Máxima de 30°C para la Zona Metropolitana de Guadalajara el jueves 20 de agosto

La Zona Metropolitana de Guadalajara se prepara para un jueves 20 de agosto con un clima principalmente nublado, según los pronósticos.

Se esperan temperaturas que permitirán un día fresco, pero con la posibilidad de lluvias dispersas. La interacción del monzón mexicano con sistemas de baja presión en el occidente del país hará que haya lluvias muy fuertes en Jalisco.

¿Qué temperatura se espera en la Zona Metropolitana de Guadalajara mañana?

En la capital, Guadalajara, la temperatura actual es de 24.6°C, con una mínima de 12.7°C y una máxima de 29.7°C. Los habitantes de Zapopan verán un termómetro similar, con una temperatura actual de 25.5°C y valores que estarán entre los 12.7°C y 29.7°C a lo largo del día.

Por su parte, en Tlaquepaque, la temperatura actual es de 23.8°C, con una mínima de 12.7°C y una máxima de 29.7°C. Para Tonalá, la temperatura actual es de 22.7°C, con una humedad del 60% y temperaturas que variarán de 12.7°C a 29.7°C. Todas las ciudades mantendrán un cielo nublado.

¿Habrá lluvias este jueves en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

El clima en la región de Jalisco estará marcado por un cielo nublado y vientos suaves de 4 km/h en promedio, lo que sugiere un ambiente fresco. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte de la probabilidad de lluvias muy fuertes en el estado, debido a la influencia de una onda tropical y canales de baja presión.

Estos sistemas atmosféricos, junto con la inestabilidad en niveles medios, podrían originar chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en el centro y occidente de México. Esto implica una alta probabilidad de lluvia para la Zona Metropolitana de Guadalajara, por lo que se recomienda tomar precauciones.

¿Cómo estará el clima en Jalisco los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 20 de agosto : Máxima de 31°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

: Máxima de 31°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h. Viernes 21 de agosto : Máxima de 31°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

: Máxima de 31°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h. Sábado 22 de agosto: Máxima de 27°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra que el clima se mantendrá con cielo nublado. Las temperaturas máximas subirán ligeramente el viernes, llegando a 31°C, para luego bajar el sábado a 27°C. Las mínimas se mantendrán estables, variando entre 12°C y 13°C, con vientos que aumentarán gradualmente.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima en Jalisco?

Ante la combinación de temperaturas frescas y la probabilidad de lluvia, es importante mantenerse hidratado, incluso si no se siente mucho calor. Se sugiere usar ropa ligera y llevar un paraguas o impermeable al salir, especialmente en las tardes. Estar atento a los avisos de Protección Civil es clave.

Si tiene planes al aire libre, considere las posibles interrupciones por las lluvias y el viento. La humedad en el ambiente, que en Guadalajara es del 63%, puede hacer que el clima se sienta más denso. Manejar con precaución es fundamental si se presentan precipitaciones en las vialidades.

¿Dónde consultar más información oficial del clima en Jalisco?

Para obtener la información más reciente y precisa sobre el clima, se recomienda consultar las fuentes oficiales. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de Jalisco ofrecen actualizaciones constantes sobre las condiciones atmosféricas, así como alertas y recomendaciones de salud para la población.

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