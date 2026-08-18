Golpe a la piratería: decomisan 31 mil productos de Disney, Barbie y Sanrio

12 establecimientos fueron intervenidos tras identificarlos mediante labores de inteligencia operativa en el Estado de México, Hidalgo

Más de 31 mil productos que presuntamente vulneran derechos de propiedad intelectual fueron asegurados en 12 establecimientos de Estado de México, Querétaro e Hidalgo, como parte de un operativo coordinado por autoridades federales.

Las acciones se realizaron de manera simultánea en establecimientos previamente identificados mediante información de inteligencia operativa. Entre las marcas relacionadas con la mercancía asegurada están Disney Pixar, Barbie y Sanrio.

¿Dónde aseguraron los productos pirata?

En el Estado de México, las autoridades intervinieron Mall Chino, en Toluca; Ibersino, en Metepec, y Universal, también en Toluca. En estos tres establecimientos fueron aseguradas 9 mil 612 piezas, con un valor estimado de un millón 273 mil 483 pesos.

En Querétaro, las acciones se llevaron a cabo en China Land, Small China, La Casa del Panda y Hogar China City, ubicados en Santiago de Querétaro. En estos puntos se localizaron 12 mil 559 productos, cuyo valor aproximado asciende a un millón 136 mil 473 pesos.

Mientras que en Hidalgo, los operativos se realizaron en China Store, Almacén Dragón, Bazar Amigo e Ideal Asia, en Ixmiquilpan. Ahí fueron aseguradas 8 mil 926 piezas, valuadas en alrededor de 577 mil 184 pesos.

En total, la mercancía suma 31 mil 97 productos, con un valor estimado de 2 millones 987 mil 140 pesos.

¿Qué es la Operación Limpieza desde la Raíz?

Las acciones forman parte de la Operación “Limpieza desde la Raíz”, una estrategia en la que participan la Secretaría de Marina y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con apoyo de otras autoridades.

En Querétaro participó la Guardia Nacional, mientras que en Hidalgo las diligencias contaron con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con las autoridades, el objetivo es intervenir establecimientos previamente identificados para evitar que productos que presuntamente infringen derechos de propiedad intelectual lleguen a los canales de comercialización.

Las dependencias continuarán con la integración de la información obtenida durante las diligencias y con las actuaciones correspondientes, de acuerdo con sus atribuciones.