Chimalhuacán tendrá cuatro nuevos puentes vehiculares con Plan Oriente

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, supervisa las obras del Plan Oriente.

Los Gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez, iniciaron la construcción de cuatro puentes vehiculares en Chimalhuacán.

A través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), tres de las estructuras comenzaron su edificación el 15 de agosto en las vialidades Xaltipac, Los Olivos y Chimalhuacán–Universidad Politécnica. El cuarto puente se ubica en la zona de San Lorenzo, con trabajos que iniciaron de forma anticipada.

El Plan Oriente contempla un total de 10 puentes vehiculares en Chimalhuacán y seis municipios más de la región: Ecatepec, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, La Paz y Tlalnepantla, con una inversión de 995 millones de pesos. Para 2027 se proyecta la construcción de siete puentes adicionales en seis municipios más.

La programación establece la entrega de 5.7 kilómetros de longitud en puentes durante 2026, y 6 kilómetros adicionales de infraestructura vial en 2027.

Estas son las obras que se construyen como parte del Plan Oriente en el Estado de México:

•⁠ ⁠4 puentes vehiculares en construcción en Chimalhuacán

•⁠ ⁠3 puentes iniciados el 15 de agosto (Xaltipac, Los Olivos, Chimalhuacán–Universidad Politécnica)

•⁠ ⁠10 puentes vehiculares totales en 7 municipios

•⁠ ⁠$995 millones de pesos de inversión

•⁠ ⁠5.7 km de longitud en puentes durante 2026

•⁠ ⁠7 puentes adicionales y 6 km más proyectados para 2027