‘Calorón’ en la Península de Yucatán: Mérida espera hasta 40 grados este miércoles 24 de junio

Así estará el clima en la Península de Yucatán este miércoles 24 de junio.

El miércoles 24 de junio, la Península de Yucatán experimentará un clima muy caluroso. Se esperan temperaturas máximas de hasta 39.7°C en Mérida. La región tendrá cielo medio nublado y vientos de 13 km/h, sin probabilidad de precipitación.

¿Qué temperaturas harán mañana en Península de Yucatán?

Las ciudades de la Península de Yucatán mostrarán diferencias de temperatura. Mérida alcanzará hasta 39.7°C, contrastando con Cancún y Chetumal que tendrán máximas de 31.0°C. Las mínimas en Mérida serán de 20.3°C.

En Tulum, Quintana Roo, las temperaturas variarán de 22.3°C a 32.7°C, con cielo poco nuboso. Para Playa del Carmen, los valores estarán entre 22.7°C y 33.0°C. Cancún y Chetumal registrarán mínimas de 24.3°C.

(Centro Nacional de Previsión del Tiempo)

¿Lloverá mañana en la Península de Yucatán?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que, a diferencia de otras regiones del país con lluvias fuertes, la Península de Yucatán tendrá un día seco. Mérida se mantendrá medio nublado, mientras que Cancún, Playa del Carmen y Chetumal esperan cielo nublado.

No se espera probabilidad de precipitación en la Península de Yucatán este miércoles. Los vientos serán moderados: Mérida, Cancún y Chetumal registrarán 13 km/h. En Tulum, alcanzará 11 km/h, y en Playa del Carmen, 10 km/h.

¿Cómo estará el clima en Península de Yucatán esta semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

Miércoles 24 de junio: Máxima de 40°C, Mínima de 20°C, Medio nublado, viento de 12 km/h.

Jueves 25 de junio: Máxima de 39°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 13 km/h.

Viernes 26 de junio: Máxima de 40°C, Mínima de 21°C, Cielo nublado, viento de 13 km/h.

La tendencia para los próximos días en la Península de Yucatán es de temperaturas elevadas, con máximas cercanas a los 40°C y mínimas entre 20°C y 21°C. El cielo variará. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte de lluvias fuertes en el centro y sur del país, pero la península se mantendrá seca.

¿Cómo protegerse del calor de 40°C en Yucatán?

Ante el calor intenso, es importante tomar precauciones. Se recomienda hidratarse constantemente bebiendo mucha agua, evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y 16:00 horas, y usar protector solar. Estas medidas ayudan a prevenir golpes de calor y deshidratación.

Use ropa ligera de colores claros y sombreros o gorras para protegerse del sol. Si realiza actividades al aire libre, hágalo en las primeras horas de la mañana o al atardecer. Es crucial mantenerse informado sobre los avisos de Protección Civil ante cualquier cambio en las condiciones del clima.

Fuente: CONAGUA.

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